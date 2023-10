La semaine dernière, nous avons partagé des images et des spécifications du smartphone durci Oukitel WP30 Pro qui sera annoncé dans la première quinzaine de novembre 2023. Mais ce n’est pas le seul produit qu’Oukitel présentera le mois prochain puisque la marque dévoilera également une nouvelle tablette, baptisée Oukitel. OT5.

L’Oukitel OT5 aura le SoC Helio G99 à la barre avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à bord. La tablette exécutera Android 13 dès la sortie de la boîte, mais on ne sait pas combien de mises à niveau de version du système d’exploitation et de mises à jour logicielles elle recevra.

L’Oukitel OT5 comportera un écran LCD 2K de 12 pouces et embarquera une batterie de 11 000 mAh avec une charge de 18 W. Il arborera une caméra selfie de 5 MP à l’avant, et à l’arrière se trouvera une caméra principale de 16 MP rejointe par une unité macro de 2 MP.

L’OT5 sera disponible en trois couleurs et les images que nous avons reçues confirment la prise en charge du stylet et du clavier, qui seront vendus séparément. La tablette aura également un port USB-C en bas, flanqué de deux haut-parleurs, les deux autres étant placés sur le cadre supérieur. Une bascule de volume et un bouton d’alimentation accentué se trouveront sur son côté droit.

On nous dit que l’Oukitel OT5 est « une tablette pour s’amuser et étudier », et qu’elle aura une épaisseur de 7,5 mm. Son poids reste cependant inconnu.

L’OT5 sera lancé à la mi-novembre avec un premier prix de vente inférieur à 200 $ (190 €/16 650 INR).