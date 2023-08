Voici l’iPhone 15 Pro en Titan Grey, le coloris qui remplacera l’or

Le prochain iPhone 15 Pro d’Apple sera dévoilé lors d’un événement spécial le mois prochain, qui aurait lieu le 12 septembre. La date elle-même devrait devenir officielle la semaine prochaine. Contrairement à son prédécesseur, qui utilisait de l’acier inoxydable pour le cadre, l’iPhone 15 Pro (et le Pro Max à ses côtés) l’échangerait contre un cadre en titane.

Cela influence apparemment les coloris que la société peut proposer, et donc l’or et le violet seront remplacés par Titan Grey et un bleu foncé, respectivement. L’image ci-dessous est un rendu de ce à quoi devrait ressembler la nouvelle teinte Titan Grey :

Gardez à l’esprit que le nom n’est pas définitif, mais Titan Gray serait le titre provisoire utilisé par Apple tout au long du processus de développement. Comme vous pouvez le constater, Titan Grey sera plus foncé que l’argent ou le blanc et plus clair que Space Black ou graphite.

Une finition bleu foncé remplacera le violet dans la nouvelle gamme de smartphones Pro d’Apple. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus devraient être lancés en noir, vert, bleu, jaune et rose.

