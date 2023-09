Voici l’iPhone 15 Pro démonté en vidéo

L’iPhone 15 Pro a été dévoilé lors de l’événement d’automne d’Apple la semaine dernière aux côtés de l’iPhone 15, de l’iPhone 15 Plus et de l’iPhone 15 Pro Max. Ils ont tous été précommandés vendredi dernier et devraient être disponibles le 22 septembre.

Avant cela, la chaîne YouTube PBKreviews a obtenu d’une manière ou d’une autre un iPhone 15 Pro et a procédé à son démontage en vidéo, comme c’est devenu une tradition. Voici la vidéo complète, montrant l’intérieur de l’iPhone 15 Pro tel qu’il a été présenté par Apple. Comme d’habitude, à la fin, nous voyons tout cela remonté, petit à petit.

La vidéo peut servir de guide pour effectuer un tel démontage par vous-même, bien qu’avec les tactiques controversées d’Apple concernant l’auto-réparation, nous ne sommes pas sûrs que vous souhaitiez nécessairement emprunter cette voie. Pour la plupart des gens, les vidéos comme celle-ci resteront dans le domaine du divertissement, pensons-nous.

La conclusion du démontage est un score de réparabilité de 7 sur 10, sur une échelle sur laquelle 10 est le plus facilement réparable. 7 n’est pas un mauvais score, mais le résultat est entravé par les politiques d’Apple consistant à coupler des pièces avec des appareils, et par iOS qui affiche toutes sortes d’erreurs si vous utilisez des pièces non autorisées.