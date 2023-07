Voici l’Infinix GT 10 Pro, un smartphone gaming qui débarque début août

Selon un conseil apparemment très fiable que nous avons reçu, Infinix travaille sur un smartphone orienté jeu qui devrait être lancé la première semaine d’août, à partir de l’Inde.

Cela s’appellera Infinix GT 10 Pro et vise à fournir des fonctionnalités de jeu élevées à un prix abordable. Vous pouvez le voir dans les images exclusives ci-dessous.

Le dos du téléphone semble adopter un design semi-transparent de type Nothing, bien que le design soit assez éloigné de celui des téléphones Nothing. C’est juste une idée similaire, mais exécutée très différemment, comme vous pouvez le voir.

L’île de la caméra semble particulièrement appartenir à un monde entièrement différent. Il y a aussi une esthétique de « téléphone de jeu » dominante ici, ce qui est approprié. Nous voyons trois capteurs de caméra à l’arrière et un flash LED annulaire. Le capteur principal aura une résolution de 108 MP selon l’inscription sur la bande diagonale à l’intérieur de l’îlot de la caméra.

Il y a un chipset Dimensity à la barre, bien que notre source n’ait pas partagé lequel exactement. Nous savons cependant que des jeux comme PUBG, MLBB et Free Fire seront spécialement optimisés pour offrir des fréquences d’images impressionnantes et des visuels époustouflants sur le GT 10 Pro.

La boîte vous permet de l’utiliser pour construire un amplificateur de musique respectueux de l’environnement, afin qu’il ne reste pas simplement assis sur une étagère, inutile, une fois que vous avez sorti le téléphone.

L’Infinix GT 10 Pro sera disponible dans au moins deux couleurs, comme indiqué ci-dessous – une plus foncée et une blanche. Il exécutera XOS 13 basé sur Android 13. L’expérience sera proche du stock, et le téléphone recevra une mise à jour Android majeure et deux ans de mises à jour de sécurité, comme tous les membres de la série GT.

Ce sont toutes les informations que notre source a pu partager, mais comme le lancement du GT 10 Pro est encore dans quelques semaines, nous ne serions pas surpris si plus de détails sont dévoilés dans un proche avenir.