Voici l’importance des bouquets de victoire décernés aux médaillés

Les Jeux olympiques de Tokyo battent leur plein et se terminent lentement, avec les États-Unis, la Chine et la Russie dominant le tableau en termes de médailles. Outre les médailles prestigieuses, les sportifs des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo reçoivent un bouquet de fleurs, qui revêt une signification particulière. Les fleurs du bouquet de la victoire auraient été cultivées dans trois districts du nord-est du Japon qui ont été détruits par le tremblement de terre et le tsunami de Tohuku en 2011 et la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima. Selon un reportage de la BBC, plus de 20 000 personnes ont perdu la vie dans la tragédie qui a frappé les trois préfectures d’Iwate, Fukushima et Miyagi. Ces préfectures font, à ce jour, l’objet d’efforts de redressement.

Il y a 5 000 bouquets distribués aux athlètes des Jeux olympiques et paralympiques et chaque fleur de chacun de ces bouquets a également une signification plus profonde. Les tournesols auraient été cultivés dans la préfecture de Miyagi, où les parents qui ont perdu leurs enfants à cause du tsunami ont planté des tournesols en leur mémoire. On pense que les enfants ont cherché refuge contre le tsunami aux endroits où poussent maintenant les fleurs.

Les autres fleurs, à savoir les eustomas et les sceaux de Salomon – les fleurs blanches et violettes du bouquet – ont été cultivées dans la préfecture de Fukushima par une organisation à but non lucratif qui a tenté de relancer l’économie locale encore vacillante.

Selon un rapport de TimeOut, la préfecture d’Iwate cultive les fleurs bleues qui correspondent au logo des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le rapport indique que les 5000 bouquets de victoire distribués ont été produits par le Nippon Flower Council for the Games. Les bouquets olympiques ont également une peluche Miraitowa (la mascotte olympique) en or, argent ou bronze. Dans le cas des Jeux Paralympiques, il s’agit de la version en peluche de Someity.

Les petites fleurs bleues des bouquets de la victoire, appelées gentianes, ont été cultivées dans la zone côtière d’Iwate qui a été frappée par la catastrophe de 2011. Les aspidistras vertes des bouquets ont été cultivées dans la ville hôte de Tokyo et la représentent donc.

Cette année, pour la première fois, des médailles olympiques ont été fabriquées en recyclant de vieux gadgets électroniques qui seront remis aux vainqueurs des JO de Tokyo. Les gadgets ont été offerts par des résidents du Japon. Ils ont fait don d’environ 62 vieux téléphones portables lakh pour fabriquer des médailles. Un total de 32 kg d’or a également été déposé pour faire des médailles d’or.

