Voici l’histoire non racontée dans l’Oppenheimer de Nolan à propos de ceux qui ont été forcés de quitter leurs terres au Nouveau-Mexique

Dans le film Oppenheimer, le personnage éponyme joué par Cillian Murphy dit que le site proposé pour un laboratoire secret d’armes atomiques dans le nord du Nouveau-Mexique n’a qu’une école de garçons et des Amérindiens exécutant des rites funéraires.

Mais il y avait des fermiers qui vivaient sur cette terre.

En 1942, l’armée américaine a donné à 32 familles hispanos du plateau de Pajarito 48 heures pour quitter leurs maisons et leurs terres, dans certains cas sous la menace d’une arme, afin de construire le laboratoire qui créerait les premières bombes atomiques au monde, selon des proches des personnes enlevées et un ancien employé de laboratoire.

Selon Loyda Martinez, 67 ans, qui a travaillé comme informaticienne pendant 32 ans au Laboratoire national de Los Alamos et a cité des témoignages de familles d’éleveurs et d’agriculteurs expulsées qui sont ses voisins de la vallée d’Espanola.

Un porte-parole de la National Nuclear Security Administration a déclaré que les agriculteurs hispaniques étaient indemnisés à un taux nettement inférieur à celui des propriétaires blancs, mais l’agence n’était pas au courant des maisons détruites et des animaux tués ou abandonnés. L’agence n’a pas précisé si les homesteaders avaient été expulsés de force.

Cillian Murphy joue le rôle de J. Robert Oppenheimer dans une scène d’Oppenheimer de Christopher Nolan. Dans le film, Murphy’s Oppenheimer dit que le site proposé pour un laboratoire secret d’armes atomiques dans le nord du Nouveau-Mexique n’a qu’une école de garçons et des Amérindiens exécutant des rites funéraires. (Universal Pictures/Associated Press)

Martinez a passé des décennies à faire campagne pour les homesteaders expulsés et les droits des hispano, autochtones, femmes et autres employés de laboratoire, et a remporté deux recours collectifs concernant l’égalité de rémunération et de traitement pour eux.

« Il s’agissait de colons hispano-américains, ce qui explique peut-être pourquoi cet épisode sombre de l’histoire américaine est si ignoré », a-t-elle déclaré.

Le film à succès de Christopher Nolan Oppenheimer a attisé les relations conflictuelles du nord du Nouveau-Mexique avec « le laboratoire », qui compte aujourd’hui plus de 14 000 travailleurs et est le plus grand employeur de la région.

Pour de nombreux Hispanos locaux – descendants de colons espagnols – ses salaires élevés ont payé des maisons, des études supérieures et une chance de conserver une propriété multigénérationnelle dans cette région riche en terres et pauvre en argent.

Le siège du Service américain de sécurité de l’énergie atomique est vu à Los Alamos en septembre 1947. (The Associated Press)

Marcel Torres, dont la famille vit dans la région de Penasco depuis les années 1700, a travaillé dans les secteurs les plus secrets du laboratoire pendant 35 ans en tant que machiniste aidant à construire des armes nucléaires – pour, a-t-il dit, « essayer d’empêcher une guerre mondiale ».

« Nous étions si précieux pour eux qu’ils ne se souciaient pas de qui nous étions en course », a déclaré Torres, 78 ans, ajoutant qu’il gagnait environ trois fois plus au laboratoire qu’il n’aurait gagné ailleurs dans la région.

« Prendre des terres pour Los Alamos n’était pas une aberration »

Pour d’autres, le laboratoire porte un héritage de mort et de dépossession.

Martinez a fait pression sur le Congrès américain pour obtenir une indemnisation pour des employés comme son père, un travailleur de laboratoire décédé après avoir travaillé avec un élément chimique toxique, le béryllium.

En 2000, le Congrès a reconnu que les radiations et autres toxines avaient contribué à la mort ou à la maladie de milliers de travailleurs de l’armement nucléaire.

Une bombe atomique du type qui a été larguée par les États-Unis sur Hiroshima, au Japon, pendant la Seconde Guerre mondiale est vue sur cette photo non datée publiée par le laboratoire scientifique de Los Alamos. (Laboratoire national de Los Alamos)

Le ministère du Travail a mis en place un fonds d’indemnisation pour les personnes touchées, mais il a fallu des années pour que les familles soient payées, a déclaré Martinez, qui a siégé à la commission des droits de l’homme de l’État du Nouveau-Mexique au début des années 2000.

Myrriah Gomez, professeure adjointe à l’Université du Nouveau-Mexique, a déclaré que ses arrière-grands-parents avaient été expulsés de leur ranch de 25 hectares pour construire le laboratoire et que son grand-père était décédé d’un cancer du côlon après avoir travaillé sur le projet Manhattan.

J. Robert Oppenheimer « n’avait aucun scrupule à déplacer des gens de leur pays d’origine », a déclaré Gomez, qui a écrit Nucléaire Nouveau Mexique sur la création du laboratoire.

J. Robert Oppenheimer, physicien atomique et chef du projet Manhattan, pose pour une photo en 1944. (Département américain de l’énergie/Reuters)

L’auteur Alisa Valdes, qui a écrit un scénario sur Loyda Martinez, a déclaré des scènes dans Oppenheimer tourné près d’Abiquiu, NM, représentant le laboratoire dans un paysage vide faisait écho à la ligne du gouvernement américain selon laquelle la zone était inhabitée.

Les publicistes du film n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le laboratoire a été construit sur des terres sacrées pour le peuple Tewa local qui ont été accordées aux colons hispano sous la domination coloniale espagnole, puis attribuées à la fois aux colons hispano et blancs après que les États-Unis ont occupé la région après la guerre américano-mexicaine de 1846-1848.

La porte principale du Laboratoire national de Los Alamos en février 1955 au Nouveau-Mexique. (The Associated Press)

« Prendre des terres pour Los Alamos n’était pas une aberration, c’est ce que les États-Unis faisaient depuis 1848 », a déclaré l’historien d’État du Nouveau-Mexique Rob Martinez, dont le grand-oncle travaillait au laboratoire.

En 2004, les familles de fermiers ont gagné un fonds d’indemnisation de 10 millions de dollars américains du gouvernement américain.

Aujourd’hui, le comté de Los Alamos, où le laboratoire est basé, est l’un des plus riches et des mieux éduqués des États-Unis. Le comté voisin de Rio Arriba, qui est à 91 % hispanique et amérindien, est l’un des plus pauvres du pays, avec les scores académiques les plus bas.

Des chercheurs travaillent à l’intérieur du Laboratoire national de Los Alamos en 1974. (Commission américaine de l’énergie atomique)

« Il n’y a pas de développement économique dans nos régions car tout est concentré à Los Alamos », a déclaré Cristian Madrid-Estrada, directeur du refuge régional pour sans-abri d’Espanola, la plus grande ville de Rio Arriba.

Le laboratoire a déclaré que plus de 61% des employés embauchés depuis 2018 venaient du Nouveau-Mexique, la plupart de ses effectifs vivant en dehors du comté de Los Alamos.

« Nous sommes dédiés au succès de cette région que nous appelons tous chez nous », a déclaré un porte-parole dans un communiqué.