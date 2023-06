« Voici l’histoire, la vie » : le sanctuaire résiste à l’embourgeoisement de Bangkok

Je sanctuaire Chao Mae Thap Thim est, pour ses fidèles, un symbole de la riche histoire de Bangkok. À l’intérieur, encadrée de sculptures dorées ornées, se dresse une statue de la déesse de la mer Mazu. La déesse est particulièrement chérie par de nombreuses communautés chinoises vivant à l’étranger en Asie du Sud-Est, y compris celles dont les familles se sont installées en Thaïlande.

Mais devant l’entrée du sanctuaire, ornée de peintures traditionnelles et de lanternes rouges et or, se profile un vaste projet de construction moderne. De chaque côté, des blocs de béton gris, fixés avec des échafaudages et des bâches, s’élèvent dans le ciel, avec des grues en équilibre à côté d’eux. Chao Mae Thap Thim, qui n’est séparée de la construction que par des clôtures en tôle, pourrait bientôt être abattue pour faire place à d’autres travaux de construction.

Le sanctuaire est un exemple rare d’un bâtiment plus ancien qui a, jusqu’à présent, résisté face à la gentrification qui a balayé les quartiers de Bangkok, une ville de plus en plus dominée par les centres commerciaux de luxe, les immeubles de bureaux en verre brillant et les immeubles de grande hauteur.

Le sanctuaire fait l’objet d’une bataille juridique acharnée entre la communauté locale et le bras immobilier de l’Université Chulalongkorn de Bangkok, le PMCU, qui possède 184 hectares (455 acres) de terrain au centre de la capitale, y compris la zone sur laquelle se dresse le sanctuaire. .

Le PMCU cherche à expulser le gardien du sanctuaire, Penprapa Ployseesuay, et demande des dommages et intérêts de 122 millions de bahts (3,4 millions de dollars). Un jugement est attendu le 31 août, disent les militants.

« Nous devons nous battre non seulement pour le sanctuaire, mais pour les gens », déclare Settanant Thanahitleoses, un étudiant qui a aidé à faire campagne pour la survie du sanctuaire. Il est également producteur d’un documentaire récemment sorti The Last Breath of Sam Yan qui détaille leur lutte et dit que l’affaire a contribué à sensibiliser au problème de la gentrification dans la ville, les résidents qui gèrent les services de la ville étant hors de prix. par la hausse des loyers.

« La plupart des gens dans le monde pensent que la troisième guerre mondiale détruira la civilisation humaine. Mais je dirai que la gentrification détruira la civilisation du peuple », ajoute-t-il. « Il n’y aura plus d’identité de la communauté. »

Le PMCU affirme que la régénération de la zone apportera des avantages et a ajouté dans un communiqué officiel qu’il a construit un sanctuaire alternatif pour remplacer l’actuel dans un espace vert « entouré d’installations telles qu’un parking couvert, des toilettes, à proximité de la communauté et une variété de plats délicieux ».

Penprapa Ployseesuay qui a été le gardien du sanctuaire Chao Mae Thap Thim pendant 25 ans à Bangkok, en Thaïlande. Photographie : Jorge Silva/Reuters

Cependant, la gardienne Penprapa dit que le nouveau sanctuaire n’est pas conçu selon la coutume et qu’elle est déterminée à rester sur place, afin qu’elle puisse maintenir la tradition qui a été transmise à travers les générations de la famille de son défunt mari.

Pour beaucoup, le sanctuaire est intimement lié à l’histoire familiale. Viroj Tangvarnich, spécialiste de l’histoire et de la culture chinoises, raconte que sa grand-tante s’y promenait tous les jours « pour rendre un culte à la déesse ».

Un chantier de construction entoure le sanctuaire Chao Mae Thap Thim à Bangkok. Photographie : Jorge Silva/Reuters

Pendant la seconde guerre mondiale, les gens se sont réfugiés dans le sanctuaire, a ajouté Viroj. L’histoire du sanctuaire remonte à environ un siècle, bien qu’il ait été reconstruit à un deuxième endroit il y a plus de 50 ans après un incendie. « Voici l’histoire, la vie, le record de l’histoire », a déclaré Viroj, qui a 74 ans.

La zone entourant le Chao Mae Thap Thim était traditionnellement un centre pour la communauté chinoise, et était connue pour ses ateliers de mécanique et est devenue connue pour la qualité de sa nourriture.

« C’était plein de gens qui marchaient, venaient au restaurant », a déclaré un ancien propriétaire de magasin de nouilles de la région, mais l’ouverture de centres commerciaux locaux a apporté une concurrence supplémentaire et, en plus de la hausse des loyers, cela signifiait que de nombreux restaurants ne pouvaient pas survivre.

Il ne sait pas combien de temps le restaurant de sa famille pourra rester dans la région.

Un café traditionnel dans le quartier chinois de Bangkok, une ville en proie à une vague de gentrification. Photographie : Jorge Silva/Reuters

Wasana Wongsurawat, professeure adjointe d’histoire chinoise moderne à l’Université de Chulalongkorn, qui figure dans le documentaire Last Breath of Sam Yan, dit que le cas de Chao Mae Thap Thim fait écho à certains égards au modèle de gentrification ailleurs à Bangkok.

« Il est bien connu qu’il y a certaines grandes entreprises – les gens sauraient qui elles sont – qui se promènent et achètent toutes les propriétés de sorte que la propriété principale à Bangkok appartient désormais à très peu de propriétaires », dit-elle. « Et vous voyez la même chose – des vieilles communautés en cours de nettoyage, des centres commerciaux en construction, des condos de luxe en construction. »

Mais le cas du sanctuaire de Chao Mae Thap Thim a attiré l’attention parce que le propriétaire dans l’affaire est une université, qui devrait protéger le patrimoine, dit Wasana – et parce que les étudiants ont pris la cause. Il y a eu, dit-elle, un intérêt croissant parmi les étudiants pour la préservation du patrimoine et la découverte de l’histoire de leur pays – en particulier après que des monuments importants associés à la révolution de 1932, qui a marqué la fin de la monarchie absolue, ont commencé à disparaître mystérieusement ces dernières années.

L’horizon de Bangkok sur les rives du fleuve Chao Phraya a radicalement changé au fil des ans. Photographie : Isa Foltin/Getty Images

Une source de l’Université de Chulalongkorn, qui s’est exprimée de manière anonyme car le porte-parole officiel n’était pas disponible, a déclaré que l’université souhaitait déplacer le sanctuaire pour le rapprocher des membres de la communauté, qui ont quitté la région. L’université avait proposé de déterrer et de déplacer la structure, mais cette proposition a été refusée, ont-ils déclaré.

« D’un point de vue universitaire, il aimerait apaiser ce conflit », a déclaré la source, ajoutant qu’un nouveau sanctuaire a été construit et qu’une résidence a été offerte au gardien.

La gardienne du sanctuaire, Penprapa Ployseesuay, affirme que le nouveau sanctuaire n’a pas été conçu de la bonne manière et qu’il n’y a pas de place pour qu’elle reste en tant que gardienne, ce qui est nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions, notamment en gardant les lampes allumées. « Chaque sanctuaire doit avoir un gardien. Au moins un », dit-elle.

Si elle est forcée, elle peut chercher à trouver un sanctuaire abandonné ou un immeuble locatif ailleurs, mais elle a dit: « Nous devons d’abord nous battre jusqu’au bout ».