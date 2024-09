Voici l’heure exacte à laquelle la grande révélation de la PS5 Pro de Sony aura lieu et comment la regarder

Un concept technique de conception de PS5 Pro. Crédit : Technizo concept

Nous avons eu droit à d’innombrables fuites et rumeurs, à un tas de designs conceptuels comme l’image ci-dessus et à beaucoup de battage médiatique avant la grande révélation de la PS5 Pro de Sony. Maintenant, enfin, nous avons une heure et une date pour la prochaine présentation technique de la PS5 Pro avec Mark Cerny.

La PlayStation 5 de milieu de génération arrive dans le cadre d’une célébration plus large du 30e anniversaire de la PlayStation, lancée au Japon en 1994 et en Amérique du Nord en 1995. Bien sûr, le système de Sony n’a vraiment décollé qu’avec le lancement de la PS2 au tournant du millénaire, qui finira par se vendre à plus de 160 millions d’unités.

La PS5 ne se vend pas aussi bien, même si elle rencontre clairement un franc succès auprès des joueurs. Cela s’explique en partie par le fait qu’il n’existe pas autant d’exclusivités incontournables sur cette génération que sur la PS2. Bien sûr, Sony garde souvent le meilleur pour la fin, et je ne serais pas surpris de voir sortir bon nombre des meilleurs jeux de l’ère PlayStation dans la seconde moitié de sa durée de vie. Reste à savoir si la PS5 Pro constituera un bond en avant suffisamment important sur le plan technologique pour justifier l’achat de la console.

Nous en saurons plus cette Mardi 10 septembre à 8h00 PDT / 11h00 EDT / 16h00 BSTLa présentation durera environ 9 minutes. Vous pourrez regarder la présentation dans son intégralité sur la chaîne YouTube de PlayStation.

Les présentations techniques passées de Cerny ont été incroyablement informatives, techniques et, disons, un peu ennuyeuses. Il ne s’agit pas d’un PlayStation Showcase rempli d’une multitude de révélations de jeux. Il s’agit plutôt d’une conférence sur un sujet qui nous tient à cœur. Nous sommes sûrs d’en apprendre beaucoup sur la façon dont Sony a amélioré cette itération de la PS5 par rapport à la dernière. Le stockage, la vitesse et l’esthétique sont les changements les plus probables. Des temps de chargement améliorés, une meilleure mise à l’échelle, des disques plus gros, une coque plus jolie.

Je suis toujours un peu mitigé sur les refontes de milieu de génération par principe, ainsi que sur les versions « lite » des systèmes (comme la Xbox Series S), car l’intérêt d’une console est qu’elles sont toutes censées être identiques et jouer aux mêmes jeux sans un tas de configurations matérielles différentes ou de différences de qualité.

Il me semble que le fabricant de matériel est celui qui a le plus à gagner en prolongeant le cycle de vie d’une génération de console de cette manière, tout en encourageant les développeurs à créer des jeux qui fonctionneront mieux sur le nouveau modèle, et les joueurs à dépenser quelques centaines de dollars de plus sur un système qu’ils ont probablement déjà acheté.

Pourtant, je suis tout à fait curieux. Les nouveaux modèles Xbox de Microsoft, qui proposaient essentiellement des options de stockage accrues, n’étaient pas particulièrement convaincants. Espérons que Sony nous offre quelque chose d’un peu plus alléchant.