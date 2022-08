Voici l’événement Galaxy Unpacked d’aujourd’hui résumé dans une série de courtes vidéos

Alors que les Folds se concentrent sur l’excellence multitâche, les Flips recherchent le style. Comme son prédécesseur, le Samsung Galaxy Z Flip4 peut être personnalisé à votre guise dans le studio Bespoke Edition. Voici un aperçu de la façon dont cela fonctionne et un aperçu des 75 combinaisons de couleurs différentes que vous pouvez créer :

Notez également qu’avec Bespoke Upgrade Care, vous pouvez revenir en arrière et changer l’apparence de votre Z Flip4 après vous être ennuyé avec le combo de couleurs d’origine. Les flips en édition sur mesure seront disponibles dans 28 pays à travers le monde. Sur mesure ou non, Samsung accepte déjà les précommandes.

L’un des coloris standard du Z Flip4 est Bora Purple. Vous pouvez également choisir le nouveau Galaxy Buds2 Pro dans la même teinte et obtenir également des bandes assorties pour votre Watch5.

Si vous préférez la fonction à la forme, le Samsung Galaxy Z Fold4 a été chargé de nouveaux outils pour améliorer le multitâche, notamment la barre des tâches et un écran partagé avec des gestes simples. Voici un aperçu :

Jusqu’à présent, il s’agissait de courts clips, mais si vous avez 4 minutes à perdre, consultez cette promo plus longue :

Rien de tout cela ne serait possible sans le matériau Ultra Thin Glass (UTG) utilisé pour les écrans pliables. Voici un aperçu des coulisses de l’usine Samsung qui construit la série Z :

Le Galaxy Unpacked d’aujourd’hui ne concernait pas seulement les pliables. Vous avez déjà vu les nouveaux Galaxy Buds2 Pro, voici un autre aperçu :

Samsung a également dévoilé sa montre la plus avancée à ce jour, la Galaxy Watch5 Pro. Il est construit assez durable pour les aventures en plein air et avec une longue endurance grâce à la plus grande batterie sur une Galaxy Watch à ce jour.

Vous pouvez également consulter les infographies des nouveaux appareils Galaxy et si vous souhaitez plus de détails, consultez notre examen pratique des Galaxy Z Flip4 et Z Fold4.