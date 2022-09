Voici l’état des pannes d’électricité sur l’Î.-P.-É. lundi matin

Si vos données ou Internet sont limités, cliquez ici pour la version CBC Lite du site PEI.

L’électricité est coupée pour la grande majorité des ménages de l’Île-du-Prince-Édouard lundi matin, 48 heures après que l’ouragan Fiona a frappé la province samedi.

Fiona a frappé l’Île-du-Prince-Édouard aux petites heures du matin samedi, avec de fortes pluies et des vents de plus de 170 km/h. Des dégâts matériels importants ont été signalés, mais aucun blessé grave n’a été signalé.

À 10 h 30, plus de 75 000 clients de Maritime Electric étaient toujours hors tension, mais en baisse par rapport à environ 79 000 plus tôt dans la matinée. Le courant a été rétabli dimanche à l’hôpital Queen Elizabeth de Charlottetown.

Le porte-parole de Maritime Electric, Kim Griffin, a déclaré Matin de l’île elle ne pouvait donner aucune estimation du moment où le courant pourrait être entièrement rétabli.

“Nous ne savons tout simplement pas”, a déclaré Griffin.

“Nous progressons. Deux mille clients, cela ne semble pas beaucoup pour une restauration, mais si vous me l’aviez demandé il y a 24 heures, les équipes ne pensaient même pas pouvoir faire cela.”

Summerside Electric, qui dessert la deuxième ville de l’Île-du-Prince-Édouard, avait rétabli l’électricité dans le centre-ville, les zones de l’est et de grandes parties du nord de la ville dimanche soir, et avait fait de nouveaux progrès lundi matin.

La Ville de Summerside a affiché cette carte sur sa page Facebook. (Ville de Summerside)

Dans une publication sur Facebook, la ville a déclaré qu’elle ne pouvait toujours pas fournir d’estimations sur le rétablissement de l’électricité et que la résolution de problèmes localisés pourrait prendre des jours.

Des militaires pour aider au nettoyage

Des membres des Forces armées canadiennes sont arrivés à l’Île-du-Prince-Édouard pour participer aux efforts de nettoyage, car la majorité des insulaires sont toujours sans électricité.

Une photo prise par un drone montrant des dommages au bâtiment Queen Charlotte Intermediate à Charlottetown. (Shane Hennessey/CBC)

Le premier ministre Dennis King a déclaré à Island Morning que les militaires avaient de l’expérience dans la gestion des catastrophes dans le monde et qu’il n’avait jamais pensé qu’ils seraient nécessaires à l’Île-du-Prince-Édouard.

King a déclaré que le gouvernement travaillerait sur un programme d’aide financière urgente pour aider les particuliers et les industries, en se concentrant très tôt sur les personnes qui ont perdu de la nourriture lors de pannes de courant. Le gouvernement fédéral s’est engagé à élaborer un plan avec les fonds nécessaires pour faire reconstruire les quais « le plus rapidement possible ».

“C’est un effort herculéen dont nous allons avoir besoin. Nous avons des communautés qui ont été déchirées. Nous avons des quais et des infrastructures qui seront déchirés”, a-t-il déclaré.

“Particulièrement dans ce climat où, vous savez, nous avons eu des problèmes avec la main-d’œuvre et avec les projets de construction qui se déroulent déjà à pleine capacité.”

Dans un communiqué lundi matin, la province a de nouveau exhorté les Insulaires à ne pas s’aventurer, sauf en cas d’urgence.

“Restez à la maison ou à proximité autant que vous le pouvez”, indique le communiqué. “La meilleure façon d’aider les équipages et les premiers intervenants est de rester en dehors des routes autant que possible.”

La province devait tenir une autre séance d’information lundi.

Service Internet et cellulaire

Le service cellulaire et l’accès à Internet sont restés intermittents dimanche.

Un porte-parole de Bell Aliant a déclaré à CBC News que la majorité des sites sans fil de l’entreprise à l’Île-du-Prince-Édouard fonctionnaient soit sur batterie de secours, soit sur génératrices.

Les responsables d’Eastlink ont ​​déclaré que les arbres, les poteaux et les lignes abattus créaient des défis pour les équipages.

Et Rogers a déclaré dans un communiqué que des équipes venaient de l’Ontario et du Québec pour aider.

Écoles fermées, hôpitaux dépendant des groupes électrogènes

Pôle vers le bas. (Shane Hennessey/CBC)

Les écoles de l’île resteront fermées jusqu’à mardi au moins, avec une nouvelle annonce prévue pour ce jour-là.

King a déclaré qu’au moins six écoles avaient subi des dommages considérables et que le ministère de l’Éducation examinait des plans d’urgence.

Santé Î.-P.-É. a confirmé dimanche après-midi que l’électricité avait été rétablie à l’hôpital du comté de Prince et à l’hôpital Queen Elizabeth. Le reste était ouvert, mais fonctionnait avec des générateurs.

L’électricité a également été rétablie au terminal d’Irving Oil à Charlottetown, ce qui, selon le premier ministre, permettrait la distribution de gaz dans toute l’île.