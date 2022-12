Voici les villes les plus chères au monde à vivre en 2022

Note de l’éditeur — Inscrivez-vous à Unlocking the World, la newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez des nouvelles sur l’ouverture des destinations, de l’inspiration pour de futures aventures, ainsi que les dernières nouveautés en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements de voyage.

(CNN) — Il semble que chaque mois, lorsque les factures des ménages arrivent à échéance, nous nous plaignons de la remontée du coût de la vie.

En d’autres termes, non, ce n’est pas seulement vous.

“La guerre en Ukraine, les sanctions occidentales contre la Russie et les politiques zéro Covid de la Chine ont causé des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui, combinés à la hausse des taux d’intérêt et aux variations des taux de change, ont entraîné une crise du coût de la vie dans le monde entier”, Upasana Dutt, responsable du coût de la vie dans le monde chez EIU, a déclaré dans un communiqué de presse.

Elle a ajouté: “Nous pouvons clairement voir l’impact sur l’indice de cette année, la hausse moyenne des prix dans les 172 villes de notre enquête étant la plus forte que nous ayons vue au cours des 20 années pour lesquelles nous disposons de données numériques. La hausse des prix de l’essence dans les villes était particulièrement forte (comme l’année dernière), mais la nourriture, les services publics et les articles ménagers deviennent tous plus chers pour les citadins.”

Alors, dans une année chère, quelles sont les villes les plus chères pour vivre ?

Copenhague est passée de la 8e à la 10e place en 2022. Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images

L’Europe en transition

L’EIU, qui suit les dépenses quotidiennes dans 172 villes du monde, est basée à Londres. La capitale britannique a chuté de manière significative dans la liste cette année, atterrissant à la 27e place.

Il y avait quatre villes européennes dans le top 10 – Zurich (sixième place) était la plus élevée, avec Paris, Copenhague et sa compatriote Suisse Genève complétant le reste.

La cause la plus importante de la hausse des prix en Europe occidentale a été l’augmentation des prix du gaz, résultat de la guerre russe en cours en Ukraine et de la région essayant de trouver d’autres sources de gaz. Le coût d’un litre d’essence a augmenté de 22 % par rapport à la même période l’an dernier.

Sans surprise, les villes russes de Moscou et de Saint-Pétersbourg ont toutes deux connu des hausses importantes du coût de la vie, tandis que la capitale ukrainienne, Kyiv, n’a pas été analysée cette année.

En plus des coûts du gaz, un facteur cité par l’EIU était la valeur inégale de l’euro, qui est utilisé par certaines mais pas toutes les villes européennes sur la liste de cette année — le Royaume-Uni est sur la livre, et la Suisse a le franc .

Trois autres villes d’Europe – Stockholm, Lyon et Luxembourg – ont également décliné sur la liste.

Deux villes de Suisse figuraient sur la liste, dont Genève. Adobe Stock

Un tout premier gagnant

Bien qu’il semble que New York devrait être en tête de liste à ce jour, c’est la première fois que la plus grande ville des États-Unis décroche la première place – bien qu’à égalité avec le vainqueur fréquent Singapour.

Deux autres métropoles américaines ont également fait partie du top 10 – Los Angeles à égalité pour la quatrième place avec Hong Kong et San Francisco à la huitième place.

Au total, 22 des 172 villes suivies chaque année par l’EIU se trouvent aux États-Unis, notamment Portland, Boston, Chicago et Charlotte. Chacun de ces 22 a connu une hausse de l’inflation cette année.

Pendant ce temps, le vainqueur de l’année dernière, Tel Aviv, est tombé à la troisième place.

Comment la liste est faite

Afin de créer la liste, l’EIU compare plus de 400 prix individuels sur plus de 200 produits et services dans 172 villes. Ils enquêtent sur une gamme d’entreprises, à la fois haut de gamme et bas de gamme, pour avoir une idée de la fluctuation des prix au cours de l’année écoulée.

Une autre entreprise, la société mondiale de mobilité ECA International, publie chaque année son propre classement des villes les plus chères du monde. La liste ECA utilise une méthodologie légèrement différente, en examinant les dépenses quotidiennes comme le loyer et le coût du transport en commun et n’inclut pas les produits de luxe dans ses calculs.

Sa liste, publiée en juin, a décerné à Hong Kong le titre de ville la plus chère pour la troisième année consécutive et New York en deuxième. Cependant, la liste de la CEA penche fortement vers les grandes villes d’Asie, puisque Séoul, Shanghai et d’autres centres urbains d’Asie de l’Est ont tous atterri dans le top 10.

La liste EIU est comparée aux prix de la ville de New York. Par conséquent, les villes dont les devises sont plus fortes par rapport au dollar américain sont susceptibles d’apparaître plus haut dans le classement.

Les 10 villes du monde les plus chères à vivre en 2022

1. New York et Singapour (égalité)

3. Tel-Aviv, Israël

4. Hong Kong et Los Angeles (égalité)

6. Zurich, Suisse

7. Genève, Suisse

8. San Francisco, Californie

9. Paris, France

10. Copenhague, Danemark