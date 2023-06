Voici les villes canadiennes les plus populaires sur Instagram

Un nouveau rapport a dévoilé les villes les plus instagrammables au Canada, avec Toronto en tête en tant que ville la plus populaire sur Instagram, accumulant plus de 55 millions de hashtags.

Selon le sondage mené par les experts en immobilier de Greater Toronto Home Pros, #torontocity « extrêmement » dynamique et conviviale a accumulé plus de 113 000 messages et #torontocityvibes plus de 19 000 messages.

Le hashtag #Toronto sur Instagram propose une variété de superbes photos capturant l’incroyable ligne d’horizon et les montagnes de la ville pendant les heures de lever et de coucher du soleil.

Vancouver est la deuxième ville la plus populaire sur Instagram, avec 26 millions de publications, grâce à son contraste saisissant entre les gratte-ciel modernes et les montagnes majestueuses qui surplombent la ville.

Les utilisateurs des médias sociaux ont également publié un nombre important de photos et d’autres contenus en utilisant le hashtag #vancouvercity, avec 45 000 messages décrivant la beauté de la ville sur Instagram.

Montréal est la troisième ville la plus instagrammable au Canada selon l’étude. #montreal a accumulé plus de 20 millions de hashtags sur la plateforme pour sa destination diversifiée et sa variété de restaurants.

Calgary, avec plus de 8,7 millions de publications sur Instagram, est arrivée au 4e rang comme la ville la plus instagrammable au Canada. Grâce à son marché du travail solide et à l’industrie de l’énergie.

Grâce en partie à ses universités, en particulier l’Université d’Ottawa et l’Université Carleton, Ottawa se classe au cinquième rang des villes canadiennes les plus instagrammables avec le hashtag #ottawa accumulant un nombre impressionnant de 7,7 millions de publications sur Instagram.

Edmonton, avec 5,7 millions de publications, est la sixième ville la plus instagrammable, suivie de Winnipeg et de Mississauga, en Ontario. aux septième et huitième places, avec respectivement 4,8 et 4,7 millions de messages.

Brampton, en Ontario, l’une des villes canadiennes à la croissance la plus rapide, s’est classée au 9e rang en tant que ville la plus instagrammable avec le hashtag #brampton accumulant 4,4 millions de messages sur Instagram.

En arrondissant la liste, la ville de Québec est la 10e ville la plus populaire du Canada sur Instagram. La ville est connue pour son hospitalité chaleureuse et ses prix de logement bas avec le hashtag #quebeccity amassant 1,3 million de publications sur Instagram.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.