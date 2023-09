Voici les vidéos promotionnelles officielles du Xperia 5 V

Le nouveau Xperia 5 V de Sony est là (tout comme notre examen et Sony a publié trois vidéos promotionnelles pour le nouveau téléphone.

La vidéo officielle du produit, une conception de produit et la vidéo officielle de la campagne. Ils se concentrent sur la batterie d’une journée du Xperia 5 V, son nouvel appareil photo principal à grand capteur, la création vidéo automatique et ses haut-parleurs complets. Et vous pouvez les consulter ci-dessous !