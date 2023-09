Voici les vidéos promotionnelles d’Apple pour les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max et Apple Watch Series 9

Comme vous l’avez probablement déjà entendu, Apple a annoncé un certain nombre de nouveaux produits lors d’un grand événement plus tôt dans la journée. Nous parlons de l’Apple Watch Series 9, de l’Apple Watch Ultra 2, de l’iPhone 15, de l’iPhone 15 Plus, de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max.

L’événement est peut-être terminé, mais le spectacle doit continuer, comme on dit. Apple a donc mis en ligne de nombreuses vidéos promotionnelles pour les nouveaux appareils, jetons-y un coup d’œil. À commencer par l’Apple Watch Series 9, puisque c’est le premier produit dévoilé.

Passons à autre chose, il est temps de dire « WOW » pour l’introduction de l’iPhone 15.

Ensuite, une visite guidée de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Pro entre plus en détail.

Si les modèles Pro sont plus votre choix, alors cette prochaine vidéo est entièrement consacrée à ceux-là.

Apple veut maintenant se vanter du nombre de vies que ses fonctionnalités, comme le SOS d’urgence par satellite et la détection de crash sur les iPhones, ainsi que les notifications de fréquence cardiaque irrégulière et les alertes de fréquence cardiaque haute et basse sur les montres Apple, ont été sauvées.

Est-ce un nouveau creux pour le marketing et la publicité en général ? Est-ce plutôt la chose la plus glauque que vous ayez jamais vue ? Ou peut-être le plus réconfortant ? Cela pourrait aller dans les deux sens, alors faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section commentaires.

Pour terminer sur une note plus positive, voici un extrait de « get him back! » d’Olivia Rodrigo, un clip entièrement tourné avec un iPhone 15 Pro Max.