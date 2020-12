Plus tôt dans la journée, Apple a choqué le monde et a dévoilé ses écouteurs supra-auriculaires, les AirPods Max. Leur prix est également assez choquant, à 549 $ aux États-Unis, 600 € ou 549 £ en Europe et un énorme 59 900 INR en Inde – ce dernier se traduit actuellement par 812 $, soit dit en passant.

Bien que vous deviez décider par vous-même si ces prix sont justifiés de quelque manière que ce soit, en particulier compte tenu de la concurrence entre 350 et 400 dollars sur le marché de masse, ils ne ressemblent à rien d’autre dans l’espace, avant tout, en raison du design. Une fois de plus, Apple a réussi à créer quelque chose qui est à la fois unique et instantanément reconnaissable – et ce dernier trait fera sans aucun doute savoir à tout le monde de quoi il s’agit, malgré l’absence de marque manifeste sur les oreillettes.

Si vous voulez voir ce que fait Apple pour les vendre, voici deux vidéos promotionnelles créées par son service marketing. Le premier est une introduction de plus de deux minutes avec des explications sur les principales caractéristiques, tandis que le second, plus court, ressemble plus à une publicité télévisée.

Peut-être que nous le verrons bientôt, ou une version coupée, à la télévision bientôt. Les AirPods Max étaient censés être disponibles le 15 décembre, mais sur de nombreux marchés à l’heure actuelle, les dates de livraison glissent jusqu’à la fin du mois (et pour certaines couleurs même jusqu’en 2021).

Comme d’habitude, lorsque quelque chose comme cela se produit, on ne sait pas si Apple n’en avait que quelques-uns prêts à être précommandés, ou s’ils sont déjà plus populaires que ce que la société attendait. Nous découvrirons le mystère en temps voulu, en fonction du nombre de personnes dans la rue qui finissent par porter une paire. La reconnaissabilité instantanée dont je parlais va certainement fonctionner.