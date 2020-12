Ces trois mots décrivent non seulement une grande partie de 2020, mais ils décrivent également une grande partie des vidéos YouTube les plus populaires de 2020, rendues publiques par la plate-forme mardi.

« Aux États-Unis, les vidéos les plus populaires de cette année montrent comment les créateurs se sont rapidement adaptés aux défis imprévus de 2020 tout en répondant aux besoins personnels uniques de leurs communautés », a déclaré YouTube dans un communiqué.

Les 10 vidéos ont le plus résonné auprès du public américain cette année, a déclaré YouTube, après avoir été visionnées plus de 356 millions de fois et totalisant environ 48 millions d’heures.

Voici la liste complète des vidéos YouTube qui ont défini 2020.

8:46 – Dave Chappelle, de Netflix est une blague

Dans cette demi-heure de stand-up et de sermon, vu 29 millions de fois, le légendaire comédien s’attaque à la brutalité policière et à l’injustice raciale en 2020 – bien qu’ils aient longtemps été le sujet de son travail comique.

« Ce n’est pas un spécial mais plutôt une purge impromptue des sentiments et des pensées livrée par Dave lors de son émission dans l’Ohio le 6 juin 2020 », a déclaré la chaîne Netflix Is A Joke.

Construire la mangeoire à oiseaux parfaite à l’épreuve des écureuils, par Mark Rober

Mark Rober avait un problème. Les écureuils, ces crétins, n’arrêtaient pas de voler sa graine d’oiseau.

Sa solution? Construire une mangeoire à oiseaux incroyablement complexe à l’épreuve des écureuils, qu’il a créée en utilisant l’ingénierie mécanique.

La vidéo a été vue plus de 50 millions de fois et représente 21 minutes d’or pur, mais ne nous croyez pas sur parole – demandez simplement à des millions de personnes qui l’ont regardée.

Premier débat ouvert à froid, par Saturday Night Live

Le premier débat présidentiel, animé par Chris Wallace, présentateur de Fox News, a été mémorable pour diverses raisons.

Dans ce sketch de 13 minutes, visionné un peu moins de 30 millions de fois, « SNL » fait ce que la série fait de mieux: souligner toute l’absurdité de l’événement qui dure des heures, à tel point qu’on ne sait pas si vous devriez rire ou pleurer.

Quoi que vous choisissiez, la vidéo est un délice. De plus, Jim Carrey joue Joe Biden.

Nous avons rompu., Par jeffreestar

Lorsque le gourou du maquillage Jeffree Star a confirmé sa rupture avec son petit ami de longue date, Nathan Schwandt, des ondes de choc ont été ressenties dans certaines parties d’Internet. Cette vidéo, par exemple, a plus de 33 millions de vues.

Après cinq ans ensemble, Star résume sans ambages ses sentiments dans la vidéo: « Je suis dévasté. Je suis tellement triste. »

J’ai acheté le plus grand feu d’artifice du monde (600000 $), par MrBeast

Le titre de la vidéo, avec plus de 56 millions de vues, dit tout: il a acheté le plus grand feu d’artifice du monde.

La description de la vidéo va encore plus loin: « Je ne peux pas croire que j’ai dépensé autant d’argent en feux d’artifice lol »

Peut-être que vous ne pouvez pas le croire non plus, mais heureusement, il y a une vidéo de MrBeast le déclenchant – et cette partie est gratuite.

Je sors., Par NikkieTutorials

NikkieTutorials, une maquilleuse néerlandaise, s’est révélée transgenre cette année dans une vidéo qui a été vue plus de 36 millions de fois.

«Je vous aime tous tellement», a-t-elle déclaré dans les commentaires de la vidéo de 17 minutes.

Minecraft Speedrunner VS 3 Hunters GRAND FINALE, par Dream

Les vidéos de jeu font depuis longtemps partie intégrante de YouTube, il est donc logique que cette vidéo ait été vue plus de 50 millions de fois.

Dans ces montagnes russes de 41 minutes, l’utilisateur Dream et ses amis relèvent un défi avec le jeu Minecraft. Alors que Dream tente de battre le jeu, ses trois amis tentent de l’arrêter.

« C’est une course, et c’est super intense et nous avons beaucoup ri », a écrit Dream dans la description de la vidéo.

Monologue de Ricky Gervais – Golden Globes 2020, par NBC

Cela devait être la dernière fois que le comédien Ricky Gervais accueillait les Golden Globes, alors il ne se souciait pas de qui il avait offensé, a-t-il déclaré.

Et c’était clair: il visait tout le monde, de Felicity Huffman – qui a purgé une peine de prison pour son implication dans le scandale des admissions à l’université – à Leonardo DiCaprio et sa réputation de sortir avec des femmes plus jeunes.

C’est une course folle à coup sûr, et après avoir été vue sur YouTube 16,5 millions de fois, c’est une aventure que beaucoup de gens ne voulaient pas manquer.

Stéréotypes de quarantaine, par Dude Perfect

Une expérience unique en 2020, cette vidéo – avec 41 millions de vues – raconte toutes les façons amusantes que nous avons adaptées à la pandémie.

Que vous ayez des difficultés avec la technologie de la vidéoconférence ou que vous vous lanciez vraiment dans un nouveau passe-temps cette année, vous, ou du moins quelqu’un que vous connaissez, êtes représenté de manière comique et, gentiment, vous vous moquez.

Quelques bonnes nouvelles avec John Krasinski Ep. 1, par SomeGoodNews

Avec des centaines de milliers de décès dus à la pandémie de coronavirus et des tensions accrues liées à la violence raciste, cette année a été remplie de mauvaises nouvelles.

Alors John Krasinski, l’acteur connu avec amour pour son rôle de Jim dans « The Office », est venu pour nous en quarantaine avec son émission YouTube mettant en évidence des histoires positives. Il a tout fait: un hommage aux travailleurs de la santé de première ligne, un bal virtuel et même un mariage virtuel.

Krasinski a accueilli huit épisodes de la série avant de la vendre à ViacomCBS. L’épisode 1 a été le plus gros succès, avec 18,3 millions de vues.