Voici les vidéos d’introduction officielles des nouveaux appareils Samsung Galaxy FE

Samsung a annoncé plus tôt dans la journée tout un mini-écosystème de nouveaux appareils Galaxy FE et nous avons maintenant une vidéo d’introduction officielle détaillant tous les nouveaux ajouts. Le Galaxy S23 FE est en première ligne et nous avons un aperçu rapide de ses couleurs officielles, de ses appareils photo et de son écran AMOLED 120 Hz. Samsung vante également la longue durée de vie de la batterie et les « performances épiques » de son dernier smartphone Galaxy FE.

Le Galaxy Buds FE sont les prochains en ligne avec la vidéo mettant en évidence leurs principaux arguments de vente – la suppression active du bruit et la conception du bout d’aile. Nous avons également quelques minutes consacrées aux Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+, les points forts étant leurs grands écrans, leur indice IP68 et leur stylet S Pen fourni.