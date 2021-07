Ce sont les vidéos anti-hijab publiées sur les réseaux sociaux par le journaliste iranien basé aux États-Unis, Masih Alinejad, qui ont déclenché un complot visant à l’enlever.

Cela survient alors qu’elle reproche à l’administration de Joe Biden de ne pas avoir pris une position plus ferme dans sa défense après que quatre espions iraniens ont été inculpés du complot d’enlèvement.

Masih Alinejad a été la cible d’un stratagème d’enlèvement par quatre espions iraniens Crédit : Reuters

L’auteur iranienne a fui le pays en 2009, s’installant à Brooklyn en 2014, où se déroule sa campagne Facebook contre le régime iranien, My Stealthy Freedom.

La page partage des vidéos de femmes iraniennes défiant les lois du pays sur la pudeur et parfois harcelées pour le faire.

Alinejad a gagné des millions d’adeptes grâce à sa campagne qui cible les lois iraniennes sur le hijab obligatoire et dénonce les abus contre les femmes.

Samedi, elle a révélé dans un article sur Facebook comment elle avait été ciblée depuis l’Iran pour les vidéos alors qu’elle célébrait être « libre du Hijab » et de la charia.

« En tant que femme iranienne, pensez-vous que je suis en sécurité en dehors de l’Iran en faisant campagne contre le hijab obligatoire ? » elle a écrit.

« Vous vous trompez. Parce que d’abord, le régime a arrêté mon frère en Iran pour ma campagne pour les droits humains contre le hijab obligatoire.

« Je suis quotidiennement victime d’intimidation et de menaces de la part du régime. Même à partir de comptes Twitter vérifiés depuis l’intérieur de l’Iran.

COMPLOT D’ENLÈVEMENT DE CHOC

Mardi soir, le FBI a révélé que non seulement des menaces avaient été proférées contre Alinejad, une citoyenne américaine, mais qu’il avait déjoué un complot choquant visant à la kidnapper et à l’amener en Iran via le Venezuela.

Quatre espions iraniens – Alireza Shahvaroghi Farahani, Mahmoud Khazein, Kiya Sadeghi et Omid Noori – sont accusés d’avoir comploté pour kidnapper le journaliste basé à Brooklyn, qui a vivement critiqué le régime de Téhéran.

La journaliste n’a pas été nommée dans les documents judiciaires mais Alinejad s’est identifiée comme la « cible ».

Pourtant, elle est restée provocante face au complot visant à l’emmener, qui a vu sa maison surveillée par un Livestream tout au long de la journée et des photos prises d’elle et de sa famille vaquant à leurs occupations quotidiennes.

« C’était effrayant, pour être honnête – la chair de poule », a-t-elle déclaré dans une interview à Fox News mercredi.

« Cela montre que le régime iranien a peur de moi, peur des femmes, de leur propre peuple.

« Je suis journaliste, pas criminel.

Je peux choisir d’être malheureux tous les jours ou de rendre malheureux mes oppresseurs, et j’ai choisi la seconde. Masih Alinejad

« Parfois, je me dis que le gouvernement a tout fait pour me casser », a-t-elle ajouté.

« Quand j’ai lancé ma campagne, les mères des personnes qui y ont participé ont été tuées.

« Ils ont poursuivi ma famille, interrogé ma mère de 70 ans, amené ma sœur à la télévision pour me désavouer… ont fait une nouvelle loi selon laquelle les personnes qui m’ont envoyé des vidéos seront passibles de dix ans de prison.

« Cela n’a pas arrêté les gens, c’est pourquoi ils ont arrêté mon frère, et maintenant ils sont venus me chercher.

« Je peux choisir d’être malheureux tous les jours ou de rendre malheureux mes oppresseurs, et j’ai choisi le second », a-t-elle ajouté.

Alinejad a félicité les femmes qui ont envoyé des vidéos pour sa campagne, les qualifiant de « Parcs Rosa d’Iran ».

Cependant, elle a fait remarquer qu’elle était « déçue » de la réponse de Joe Biden aux nouvelles concernant le complot d’enlèvement.

« LES CITOYENS AMÉRICAINS NE SERONT PAS EN SÉCURITÉ »

Lors d’un point de presse mercredi après-midi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu’elle condamnait le complot d’enlèvement.

Elle a ajouté que les États-Unis poursuivront les pourparlers nucléaires avec l’Iran.

Pourtant, pour Alinejad, cela n’est pas allé assez loin.

« Nous voulons que l’administration Biden condamne cela fermement », a-t-elle affirmé.

« Si vous n’agissez pas, les citoyens américains ne seront pas en sécurité.

« Il ne s’agit pas de moi, la République islamique essaie de menacer les citoyens américains. Je suis vraiment déçu et je cherche une action forte. »

« Beaucoup de gens sont déçus parce que (…) le régime iranien a défié les autorités sur le sol américain. »

Le gouvernement iranien a riposté aux allégations portées contre les quatre hommes et a affirmé qu’il s’agissait d’une « histoire imaginaire » qui est « sans fondement et ridicule ».

‘SCÉNARIOS À LA HOLLYWOODIENNE’

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a affirmé que les « scénarios à la hollywoodienne » ne méritaient pas de réponse.

« Faire une histoire aussi imaginaire n’est pas improbable par les États-Unis. Toute sa courte histoire est pleine d’assassinats, d’enlèvements et de sabotages dans d’autres pays », a déclaré Khatibzadeh.

Dans un article de 2018 paru dans le New York Times, Alinejad a expliqué pourquoi elle avait quitté le pays.

Elle a écrit : « En tant que journaliste en Iran, j’ai souvent eu des problèmes pour dénoncer la mauvaise gestion et la corruption du régime, jusqu’à ce que, finalement, ma carte de presse soit révoquée. »

Elle a affirmé avoir été « menacée » d’arrestation après avoir écrit des articles critiquant l’ancien président Mahmoud Ahmadinejad.

Il survient au milieu de tensions glaciales entre Washington et Téhéran.

Des femmes ont envoyé des vidéos à sa campagne alors qu’elles enfreignent les règles strictes de modestie de l’Iran

Alinejad a déclaré que les flics sont maintenant postés devant sa maison de Brooklyn Crédit : Reuters

Le mois dernier, les États-Unis ont lancé des frappes aériennes contre des militants soutenus par l’Iran à la frontière syrienne après des attaques de drones contre des troupes dans la région.

Les autorités ont lancé des frappes sur deux cibles en Syrie et une en Irak près de la frontière.

L’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré que Biden protégeait les États-Unis en menant les frappes.