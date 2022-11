Voici les trois grands problèmes auxquels l’Ukraine est confrontée à l’approche de l’hiver

L’hiver approche et dans une Ukraine déchirée par la guerre, la lutte contre la Russie semble loin d’être terminée.

Moscou continue de cibler les centrales électriques et les centrales ukrainiennes. Les expéditions de céréales en provenance d’Ukraine ont été interrompues depuis que la Russie a suspendu sa participation à un accord négocié par les Nations Unies qui autorisait un couloir dans la mer Noire pour le transit des cargos. Et il y a la perspective d’une attaque à l’arme nucléaire tactique ou même d’un effondrement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie.

“Nous constatons que cela devient un véritable problème de sécurité, les Russes utilisant la nourriture comme arme de guerre, arrêtant et rallumant les approvisionnements en céréales pour tenter de contraindre et de manipuler l’Occident”, a déclaré Matthew Kroenig, directeur par intérim du Centre Scowcroft pour la stratégie et la sécurité.

L’Europe prévoit également un changement à long terme de sa politique énergétique, la plupart des pays ne dépendant plus des exportations énergétiques russes.

“Nous vivons déjà un très fort découplage entre l’Europe et la Russie sur l’énergie”, a déclaré Simone Tagliapietra, senior fellow à Bruegel, un groupe de réflexion basé à Bruxelles.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur les défis auxquels l’Ukraine et l’Europe sont confrontées cet hiver, et les solutions potentielles à ces problèmes urgents.