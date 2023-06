Voici les taux de refinancement d’aujourd’hui, 20 juin 2023 : le taux sur 30 ans augmente

Les taux moyens des refinancements fixes à 10 ans et à 15 ans ont légèrement baissé au cours des sept derniers jours, tandis que les refinancements à taux fixe à 30 ans ont connu une légère croissance.

Dans la foulée du ralentissement de l’inflation, la Réserve fédérale a choisi de suspendre son cycle actuel de hausse des taux. Lors de sa réunion de juin, la banque centrale a décidé de maintenir son taux d’intérêt de référence dans une fourchette de 5,00 % à 5,25 %. Après avoir relevé les taux de manière agressive depuis mars 2022, la Fed a signalé qu’elle profiterait de cette pause pour étudier les données économiques entrantes. Les taux de refinancement, comme les taux hypothécaires, fluctuent quotidiennement et pourraient subir d’autres mouvements en réponse, ou ils pourraient rester généralement les mêmes.

« Les taux hypothécaires continueront probablement d’augmenter et de baisser d’une semaine à l’autre, même si la Fed suspend ses hausses de taux. La raison en est que la Fed ne fixe pas directement les taux hypothécaires », déclare Canal Jacob, économiste principal au marché des prêts LendingTree. « Cela dit, une pause dans les hausses de la Fed pourrait aider à maintenir les taux de refinancement plus stables qu’ils ne l’ont été cette année. »

Les taux de refinancement hypothécaire changent tous les jours. Les experts recommandent de magasiner pour s’assurer d’obtenir le taux le plus bas. En saisissant vos informations ci-dessous, vous pouvez obtenir un devis personnalisé de l’un des prêteurs partenaires de Crumpe.

A propos de ces tarifs : Comme CNET, Bankrate appartient à Red Ventures. Cet outil propose des taux partenaires de prêteurs que vous pouvez utiliser lorsque vous comparez plusieurs taux de refinancement.



Avec une inflation en baisse constante depuis son pic de l’été dernier, la Fed fait une pause dans les hausses de taux. En fonction des données d’inflation entrantes, la Fed peut maintenir les taux là où ils sont – mais pas les réduire – jusqu’à ce que l’inflation atteigne son objectif de 2 %.

« En fin de compte, une plus grande certitude quant aux actions de la Fed contribuera à atténuer une partie de la volatilité que nous avons constatée avec les taux hypothécaires », a déclaré Odeta Kushiéconomiste en chef adjoint chez First American Financial Corporation.

Alors que la Fed a augmenté de manière agressive son taux des fonds fédéraux en 2022, les taux de refinancement ont grimpé en flèche, mais nous voyons des signes que les taux pourraient commencer lentement à se stabiliser à mesure que l’inflation diminue.

Pour les trois premières réunions de 2023, la Fed a adopté des augmentations de taux plus faibles – 25 points de base par rapport aux augmentations de 75 et 50 points de base courantes l’année dernière – en attendant de voir les effets cumulatifs des changements de politique sur inflation.

Regarder données sur les taux hypothécaires moyens pour l’année écoulée, les taux hypothécaires ont atteint un sommet à la fin de 2022 et ont suivi une tendance à la baisse depuis lors. Nous sommes encore loin des taux de refinancement record de 2020 et 2021, mais les emprunteurs pourraient voir les taux baisser en 2023.

« Dans le contexte d’un relâchement des pressions inflationnistes, nous devrions assister à des baisses plus constantes des taux hypothécaires au fil de l’année, en particulier si l’économie et le marché du travail ralentissent sensiblement », a déclaré Greg McBride, CFA et analyste financier en chef chez Bankrate. Il s’attend à ce que les taux hypothécaires fixes sur 30 ans terminent l’année à près de 5,25 %.

Quelle que soit la direction des taux, les propriétaires ne devraient pas se concentrer sur la synchronisation du marché et devraient plutôt décider si le refinancement convient à leur situation financière. Tant que vous pouvez obtenir un taux d’intérêt inférieur à votre taux actuel, le refinancement vous fera probablement économiser de l’argent. Faites le calcul pour voir si cela a du sens pour vos finances et vos objectifs actuels. Si vous décidez de refinancer, assurez-vous de comparer les taux, les frais et le taux annuel en pourcentage – qui indique le coût total de l’emprunt – de différents prêteurs pour trouver la meilleure offre.

Refinancement à taux fixe sur 30 ans

Pour les refinancements fixes à 30 ans, le taux moyen est actuellement de 7,14 %, soit une augmentation de 2 points de base par rapport à il y a une semaine. (Un point de base équivaut à 0,01 %.) Le refinancement d’un prêt fixe de 30 ans à partir d’une durée de prêt plus courte peut réduire vos mensualités. Pour cette raison, un refinancement sur 30 ans peut être une bonne idée si vous rencontrez des difficultés pour effectuer vos paiements mensuels. En échange des paiements mensuels inférieurs, les taux pour un refinancement sur 30 ans seront généralement plus élevés que les taux de refinancement sur 10 ou 15 ans. Vous rembourserez également votre prêt plus lentement.

Refinancement à taux fixe sur 15 ans

Pour les refinancements fixes à 15 ans, le taux moyen est actuellement de 6,56 %, soit une baisse de 2 points de base par rapport à il y a une semaine. Un refinancement fixe sur 15 ans augmentera très probablement votre paiement mensuel par rapport à un prêt sur 30 ans. D’autre part, vous économiserez de l’argent sur les intérêts, car vous rembourserez le prêt plus tôt. Les taux de refinancement sur 15 ans sont généralement inférieurs aux taux de refinancement sur 30 ans, ce qui vous aidera à économiser encore plus à long terme.

Refinancement à taux fixe sur 10 ans

Le taux d’intérêt moyen actuel pour un refinancement sur 10 ans est de 6,53 %, soit une baisse de 2 points de base par rapport à la semaine dernière. Comparé à un refinancement sur 15 ou 30 ans, un refinancement sur 10 ans aura généralement un taux d’intérêt plus bas mais un paiement mensuel plus élevé. Un refinancement sur 10 ans peut être une bonne affaire, car rembourser votre maison plus tôt vous aidera à économiser sur les intérêts à long terme. Cependant, vous devriez analyser votre budget et votre situation financière actuelle pour vous assurer que vous serez en mesure de payer le paiement mensuel plus élevé.

Où vont les taux

Au début de la pandémie, les taux d’intérêt de refinancement ont atteint un creux historique. Mais au début de 2022, la Fed a commencé à relever les taux d’intérêt dans le but de freiner l’inflation galopante. Bien que la Fed ne fixe pas directement les taux hypothécaires, les hausses de taux de la Fed ont entraîné une augmentation du coût d’emprunt de la plupart des produits de prêt à la consommation, y compris les prêts hypothécaires et les refinancements. Les taux hypothécaires ont atteint leur plus haut niveau en 20 ans fin 2022.

Données récentes montre que l’inflation globale a diminué lentement mais régulièrement depuis qu’elle a culminé en juin 2022, mais elle reste toujours bien supérieure à l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed. Après avoir relevé ses taux de 25 points de base en mars, le La Fed a indiqué (PDF) il prévoit de ralentir – mais pas d’arrêter – le rythme de ses hausses de taux tout au long de 2023. Ces deux facteurs sont susceptibles de contribuer à une baisse progressive des taux hypothécaires et de refinancement cette année, bien que les consommateurs ne devraient pas attendez-vous à une forte baisse ou à un retour aux creux de l’ère pandémique.

Nous suivons les tendances des taux de refinancement à l’aide des données collectées par Bankrate. Voici un tableau avec les taux de refinancement moyens rapportés par les prêteurs à l’échelle nationale :

Taux d’intérêt moyen de refinancement

Produit Taux Il y a une semaine Changement Refi fixe de 30 ans 7,14 % 7,12 % +0,02 Refi fixe de 15 ans 6,56 % 6,58 % -0,02 Refi fixe de 10 ans 6,53 % 6,55 % -0,02

Tarifs au 20 juin 2023.

Comment magasiner pour les taux de refinancement

Il est important de comprendre que les tarifs annoncés en ligne nécessitent souvent des conditions d’éligibilité spécifiques. Votre taux d’intérêt sera influencé par les conditions du marché ainsi que par vos antécédents de crédit, votre profil financier et votre demande.

Avoir une cote de crédit élevée, un faible taux d’utilisation du crédit et un historique de paiements réguliers et ponctuels vous aideront généralement à obtenir les meilleurs taux d’intérêt. Vous pouvez avoir une bonne idée des taux d’intérêt moyens en ligne, mais assurez-vous de parler avec un professionnel du crédit hypothécaire afin de voir les taux spécifiques auxquels vous êtes admissible. Pour obtenir les meilleurs taux de refinancement, vous devez d’abord rendre votre demande aussi solide que possible. La meilleure façon d’améliorer votre cote de crédit est de mettre de l’ordre dans vos finances, d’utiliser votre crédit de façon responsable et de surveiller votre crédit régulièrement. N’oubliez pas de parler avec plusieurs prêteurs et de magasiner.

Le refinancement peut être une bonne décision si vous obtenez un bon taux ou si vous pouvez rembourser votre prêt plus tôt, mais réfléchissez bien si c’est le bon choix pour vous en ce moment.

Est-ce le bon moment pour refinancer ?

En général, c’est une bonne idée de refinancer si vous pouvez obtenir un taux d’intérêt inférieur à votre taux d’intérêt actuel ou si vous devez modifier la durée de votre prêt. Lorsque vous décidez de refinancer, assurez-vous de prendre en compte d’autres facteurs que les taux d’intérêt du marché, notamment la durée pendant laquelle vous prévoyez de rester dans votre maison actuelle, la durée de votre prêt et le montant de votre paiement mensuel. Et n’oubliez pas les frais et les frais de clôture, qui peuvent s’additionner.

Alors que les taux d’intérêt ont augmenté tout au long de 2022, le bassin de demandeurs de refinancement s’est contracté. Si vous avez acheté votre maison lorsque les taux d’intérêt étaient inférieurs à ce qu’ils sont aujourd’hui, il se peut qu’il n’y ait aucun avantage financier à refinancer votre prêt hypothécaire.