Voici les spécifications détaillées de l’appareil photo de la série iPhone 15

La série iPhone 15 arrivera le 12 septembre et parallèlement au passage à l’USB-C, nous savons que la configuration des caméras connaîtra la plus grande mise à niveau.

Et maintenant, nous pouvons donner des détails sur ces caméras améliorées, grâce à des informations privilégiées.

iPhone 15 et iPhone 15 Plus

Les modèles vanille seront remplacés par un capteur principal de 48 MP, mais les rapports suggèrent qu’il ne s’agit pas du même 48 MP que la série actuelle d’iPhone 14 Pro. Au lieu de cela, les iPhone 15 et 15 Plus recevront un nouveau capteur Sony avec une conception empilée, ce qui facilitera la lecture et la qualité de faible luminosité.

Caméra principale : 48MP, f/1.6

Ultra-large : 12MP, f/2.4

iPhone 15 Pro

L’iPhone 15 Pro conservera le capteur principal de 48 MP de l’iPhone 14 Pro actuel, mais recevra un nouvel appareil photo ultra-large, meilleur. Attendez-vous à des améliorations de la qualité du téléobjectif, même s’il pourrait s’agir du même matériel en dessous.

Caméra principale : 48MP, f/1.8, Sony IMX803 1/1.3″

Téléobjectif : 12,7 MP, f/2,8

Ultra-large : 13,4 MP, f/2,2

iPhone 15 Pro Max

L’iPhone 15 Pro Max aura les mêmes caméras principales et ultra-larges que le Pro, mais sera l’iPhone qui présentera en exclusivité le nouveau zoom périscope. Un rapport cite le zoom entre 5x et 10x.

Caméra principale : 48MP, f/1.8, Sony IMX803 1/1.3″

Téléobjectif : 12,7 MP, f/2,8, objectif périscope 85 mm, 1/1,9″

Ultra-large : 13,4 MP, f/2,2

Cependant, selon cette fuite en provenance de Chine, le nouveau périscope sera un objectif équivalent à 85 mm avec une ouverture f/2,8 et un capteur 1/1,9″. Cela mettrait le zoom à environ 4x. S’il devait aller à 5x ou au-delà, certains un zoom numérique devrait être appliqué.







Les spécifications détaillées de l’appareil photo de l’iPhone 15 Pro Max

Les analystes suggèrent qu’Apple a décidé de faire du périscope une fonctionnalité exclusive à Pro Max en raison de contraintes d’espace. Le module caméra du 15 Pro Max sera sensiblement plus grand que celui du 15 Pro et de la génération précédente Pro Max. Apple devrait agrandir les iPhone 16 Pro et Pro Max 2024 – respectivement 6,3 pouces et 6,9 pouces – ce qui permettra d’utiliser le périscope dans les deux modèles.

