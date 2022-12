Voici les solutions inspirées de la nature de 2022

Même si les animaux et les plantes sont confrontés à une extinction généralisée due à des causes d’origine humaine telles que le changement climatique, le monde naturel continue d’inspirer la découverte scientifique de manière inattendue. “La nature a passé des centaines de millions d’années à optimiser des solutions élégantes à des problèmes extrêmement complexes”, a déclaré Alon Gorodetsky, ingénieur biomédical à l’Université de Californie à Irvine.

“Donc, si nous nous tournons vers la nature, nous pouvons raccourcir notre processus de développement et trouver immédiatement une solution valable”, a-t-il déclaré à l’AFP.

Des chauffe-plats en peau de calamar au lubrifiant à base de mucus de vache, voici une sélection des travaux scientifiques de cette année inspirés par la nature.

Les pansements de gombo arrêtent les cœurs saignants

Arrêter les saignements du cœur et du foie des chiens et des lapins sans points de suture est maintenant possible avec un pansement biodégradable fait de gel de gombo collant.

Le gombo est un légume vert flou avec une texture gluante qui a inspiré Malcolm Xing de l’Université du Manitoba au Canada pour en faire un adhésif médical.

“Le gombo est un matériau fantastique”, a déclaré Xing.

Dans l’étude de juillet publiée dans Advanced Healthcare Materials, les chercheurs ont découvert que le raffinage du gombo dans un presse-agrumes, puis le séchage en poudre crée un bioadhésif efficace qui crée rapidement une barrière physique et déclenche le processus de coagulation du sang.

Les chercheurs prévoient de tester ce pansement sur l’homme dans les années à venir.

Lubrifiant au mucus de vache

La morve peut provoquer des sentiments de dégoût, mais des tests en laboratoire ont révélé qu’un lubrifiant à base de mucus de vache s’est révélé prometteur pour freiner la propagation de certaines infections sexuellement transmissibles.

L’étude, publiée dans Advanced Science en septembre, est cependant très préliminaire. Il n’a pas encore été testé sur l’homme et ne doit pas remplacer d’autres formes de protection, comme les préservatifs.

Les chercheurs ont extrait le mucus des glandes salivaires des vaches et l’ont transformé en un gel qui se lie et retient les virus. Le mucus est constitué d’une protéine appelée mucine qui pourrait avoir des propriétés antivirales.

C’est aussi un solide et un liquide.

«Étant un solide, il peut piéger des bactéries ou des virus dans le corps. Étant un liquide, il peut éliminer ces agents pathogènes du corps », a déclaré le co-auteur de l’étude, Hongji Yan, du KTH Royal Institute of Technology de Suède à Stockholm.

Lucioles robots

Les lucioles qui illuminent le ciel nocturne ont inspiré les scientifiques du Massachusetts Institute of Technology à créer de minuscules robots de la taille d’un insecte qui émettent de la lumière lorsqu’ils volent.

Les muscles artificiels brillants aident les robots de la taille d’une abeille à communiquer entre eux, ce qui peut les rendre utiles pour les missions de recherche et de sauvetage un jour.

Bien que les robots ne puissent fonctionner que dans un environnement de laboratoire jusqu’à présent, les chercheurs sont enthousiasmés par leurs futures utilisations potentielles.

Fourmis renifleurs de cancer

Il y a environ 20 quadrillions de fourmis dans le monde, et les chercheurs ont découvert qu’une espèce pourrait être capable de détecter le cancer dans les seins humains.

Dans une étude menée à l’Université Sorbonne Paris Nord et publiée sur le serveur de préimpression bioRxiv, qui n’a pas encore été évaluée par des pairs, les scientifiques ont utilisé une récompense d’eau sucrée pour entraîner les fourmis à sentir la différence entre l’urine de souris implantée avec et sans urine humaine. tumeurs.

Bien que les chiens puissent être entraînés à utiliser leur super nez pour détecter le cancer, cela coûte cher et prend du temps.

Les fourmis pourraient fournir une alternative moins chère, bien que moins mignonne.

Théières en peau de calmar

L’étrange peau des calmars a inspiré un matériau d’emballage qui peut garder le café et les aliments au chaud aussi longtemps ou aussi peu que souhaité, selon une étude publiée en mars dans Nature Sustainability.

Les calmars ont des organes miniatures appelés chromatophores qui peuvent changer radicalement de taille et les aident également à changer de couleur.

Pour imiter “ces organes remplis de pigments”, le co-auteur de l’étude, Alon Gorodetsky, de l’Université de Californie à Irvine, a déclaré avoir développé “de petits îlots métalliques que vous pouvez séparer” et contracter.

Le niveau de chaleur peut alors être contrôlé par la quantité d’étirement du matériau.

“Si vous le placez autour d’un objet chaud – par exemple, une tasse remplie de café ou un sandwich chaud – vous pouvez contrôler la vitesse à laquelle il refroidit”, a-t-il déclaré.

“La nature est vraiment l’incarnation de l’innovation et de l’ingénierie”, a ajouté Gorodetsky.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)