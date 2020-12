Le comité de surveillance indépendant de Facebook a annoncé les six premiers cas où il pourrait annuler les décisions de l’entreprise de médias sociaux de supprimer certains éléments de contenu de ses plates-formes. Le conseil, que Facebook a créé en réponse aux critiques concernant sa gestion du contenu problématique, a déclaré avoir reçu 20000 cas depuis son ouverture en octobre. Le conseil a ouvert une période de consultation publique d’une semaine sur ces premiers cas, qui seront examinés par des groupes de cinq membres du conseil.

Trois des six cas concernaient du contenu que Facebook avait supprimé pour avoir enfreint les règles relatives aux discours de haine. Un porte-parole du Conseil de surveillance a déclaré que les cas de discours de haine constituaient «la proportion la plus importante» des appels reçus. «Le discours de haine est un domaine particulièrement difficile», a déclaré Jamal Greene, l’un des coprésidents du conseil d’administration et professeur à la Columbia Law School, lors d’une interview à Reuters. « Ce n’est pas si facile … pour un algorithme de comprendre le contexte d’un tel discours. »

Voici les six cas choisis par le conseil de surveillance de Facebook:

-Une capture d’écran de tweets de l’ancien Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad qui a déclaré que les musulmans avaient le droit de perpétrer des violences contre les Français «pour les massacres du passé».

-Un message avec une photo d’un enfant décédé qui comprenait des commentaires sur le traitement des musulmans ouïghours par la Chine.

-Un message qui prétendait montrer des photos historiques d’églises à Bakou, en Azerbaïdjan, avec une légende qui, selon Facebook, indiquait le «mépris» pour le peuple azerbaïdjanais et le soutien à l’Arménie.

– Des photos Instagram montrant des mamelons féminins qui, selon l’utilisateur brésilien, visaient à sensibiliser aux symptômes du cancer du sein

-Une citation présumée du ministre de la propagande nazie Joseph Goebbels.

-Le seul cas choisi qui a été soumis par Facebook, plutôt qu’un utilisateur, était un message dans un groupe affirmant que certains médicaments pouvaient guérir COVID-19[feminine, qui a critiqué la réponse du gouvernement français à la pandémie.

En novembre, Facebook a pour la première fois divulgué des chiffres sur la prévalence des discours de haine sur la plate-forme, affirmant que sur 10 000 vues de contenu au troisième trimestre, 10 à 11 incluaient des discours de haine.

Greene a déclaré que les affaires, qui impliquaient également des contenus supprimés sur les règles sur la nudité des adultes, les individus et organisations dangereux, et la violence et l’incitation, ont soulevé « d’importantes questions de tracé des lignes ».

Facebook peut également demander au conseil d’administration des recommandations politiques non contraignantes, mais Greene a déclaré qu’il ne l’avait pas encore fait.

Le conseil, qui a été critiqué pour son mandat limité, vise également à élargir son champ d’action pour entendre les cas d’utilisateurs au début de 2021 concernant le contenu qui a été laissé sur le site, ainsi que les messages supprimés.

Cette semaine, un groupe de critiques de Facebook surnommé «The Real Facebook Oversight Board» a déclaré qu’il entendrait trois cas non encore éligibles pour que les utilisateurs soient portés devant le conseil de surveillance officiel, y compris un différend sur le compte Facebook de Steve Bannon, l’ancien président Donald Trump. conseiller.

Interrogée sur ce groupe, une porte-parole du Conseil de surveillance de Facebook a déclaré: «Beaucoup de gens ont des opinions sur Facebook. Le Conseil de surveillance se concentre sur la prise de décisions contraignantes et sur la formulation de recommandations politiques qui tiendront Facebook responsable.

(Avec les contributions de Reuters)