La sexualité est souvent encadrée dans des binaires, mais peu est exploré sur les différentes nuances d’amour qui existent. Une de ces formes dont on parle moins est la démisexualité. Lorsque l’attirance sexuelle ne peut être obtenue sans un lien émotionnel, c’est ce qu’on appelle la démisexualité.

L’attraction sexuelle peut être basée sur un certain nombre de choses. Apparence, luxure, sexe, intelligence, etc. Une personne pour qui l’attraction commence par un attachement émotionnel est connue sous le nom de démisexuel. Cela ne doit pas être confondu avec l’asexualité où une personne n’a aucune attirance sexuelle et ne peut former que des relations romantiques / platoniques.

Demisexual peut être utilisé pour une personne de tout sexe de toute orientation sexuelle. Hétéro, lesbienne, bisexuel ou gay – tout le monde peut être démisexuel. Ils doivent d’abord être des amis proches avec un grand lien émotionnel avant de pouvoir ressentir une quelconque forme d’attirance sexuelle pour la personne.

Mais maintenant la question se pose, comment savoir si vous êtes un demisexuel?

Voici quelques signes que vous pourriez être un demi-sexe.

Vous n’êtes sorti qu’avec des personnes avec lesquelles vous êtes ami

Vous avez ressenti un lien profond avec eux, avez eu un sentiment de confiance et de sécurité. Peu à peu, cette amitié se transforme en une attirance romantique et sexuelle. Et ce n’est pas une chose ponctuelle. Quand vous regardez en arrière, vous pouvez voir que toutes vos relations passées ont en fait commencé comme des amitiés profondes et émotionnelles.

Tu prends très au sérieux

Vous n’écrasez pas n’importe qui. C’est quelqu’un avec qui vous savez être vulnérable. Mais quand le béguin arrive, c’est tout pour vous. Cela ressent plus qu’une attraction de surface et vous sentez qu’il y a là une connexion profonde.

Confusion, confusion

Vos relations sont souvent la cause de nombreux dilemmes pour vous. Être attiré par un ami peut évidemment prêter à confusion sur la nature de votre amitié et vous vous retrouvez troublé par l’idée d’une éventuelle relation.

Les étrangers ne vous attirent pas

Bien sûr, il peut y avoir une attraction de surface vers un étranger de temps en temps, mais ce n’est jamais là pour durer. C’est une sensation très éphémère et vous pouvez facilement surmonter ce moment superficiel d’écrasement.

Tes amis t’appellent prude

Puisque vous n’avez pas de relations sexuelles avec quelqu’un avec qui vous ne pouvez pas être proche, les gens peuvent penser que vous êtes un prude. Bien que les jugements puissent faire mal, mais vous ne pouvez tout simplement pas avoir des aventures d’un soir ou des relations sexuelles occasionnelles.