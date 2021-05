Voici les Samsung Galaxy Buds 2

Samsung lance probablement beaucoup trop d’écouteurs sans fil pour que quiconque puisse en suivre correctement. Chaque nouvelle paire modifie un peu le design, change peut-être de forme, puis ajoute un peu plus d’ANC ou une touche d’autonomie supplémentaire dans un boîtier différent. Cependant, ils doivent être très bon marché à fabriquer et sont les plus faciles à vendre avec un nouveau téléphone, car Samsung ne montre aucun signe de ralentissement dans le département des versions.

À titre d’exemple, nous venons de recevoir l’excellent Galaxy Buds Pro lors du lancement du Galaxy S21 et pourtant les rumeurs d’un Galaxy Buds 2 circulent depuis un certain temps. Aujourd’hui, ces rumeurs de Buds sont apparues au FCC et se sont brièvement montrés.

Répertoriés sous le numéro de modèle SM-R177, ils semblent presque identiques aux Galaxy Buds Pro. Ils seront même livrés dans un boîtier carré qui ressemble beaucoup au boîtier du modèle Pro. Sérieusement, regardez-les. Ils ont la même forme d’ampoule arrondie et le même corps poli. Je ne trouve pas vraiment de différences.

Donc, l’idée ici est que ce sera une option abordable, contrairement aux Galaxy Buds Pro qui commencent à environ 200 $ selon le jour. Cela signifiera-t-il un remplacement pour les Galaxy Buds et Galaxy Buds + dans la gamme de 130 $ ? Peut-être, nous nous demandons simplement ce qu’ils vont couper du Buds Pro pour y arriver.