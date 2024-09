Voici les routes d’Indy qui seront modernisées grâce à une subvention fédérale de 20 millions de dollars pour la sécurité routière

Indianapolis recevra 19,9 millions de dollars de subventions fédérales pour améliorer la sécurité des routes et des piétons, permettant à la ville de moderniser certaines parties de Post Road et de la 30e rue.

Ces fonds représentent une grande partie des 26 millions de dollars du ministère américain des Transports destinés à 13 communautés de l’Indiana dans le cadre du programme Safe Streets and Roads for All (SS4A). La loi bipartite sur les infrastructures, promulguée en 2021, a créé le programme de sécurité routière.

Les fonds d’Indianapolis serviront à la conception et à la construction de mises à niveau des rues artérielles et de ces six corridors, selon un communiqué :

Post Road entre Washington Street et 38th Street

East 30th Street entre Rural Street et Franklin Road

Lynhurst Drive entre Morris Street et West 22nd Street

42e rue Est entre Franklin Road et Mitthoefer Road

Franklin Road entre la 30e et la 42e rue

Thompson Road entre East Street et Madison Avenue

Le projet prévoit des crédits pour l’amélioration ou la construction de 11 miles de trottoirs, 18 passages piétonniers et 538 rampes d’accès. Des fonds seront également affectés à 71 zones d’embarquement pour les bus.

Maire Joe Hogset t a déclaré dans un communiqué que la nouvelle subvention fédérale du programme « Rues et routes sûres pour tous » était importante.

« En tant que bénéficiaire d’une subvention dans le cadre du programme Safe Streets and Roads for All, Indianapolis peut se concentrer sur un avenir où aucun de nos voisins ne perdra un être cher dans un accident de la route évitable », a-t-il déclaré. « Cette subvention nous permettra d’apporter des changements radicaux dans la vie de bon nombre de nos résidents en veillant à ce qu’ils se sentent en sécurité chaque fois qu’ils se promènent, font du vélo ou attendent les transports en commun. »

Au cours des derniers mois, les dirigeants communautaires et les conseillers municipaux ont commencé à adopter la culture de la sécurité des piétons en soutenant les initiatives Vision Zéro, un concept international de sécurité routière qui vise à prévenir tous les décès de piétons dus à des accidents de voiture.

Les administrateurs de la ville ont activement La ville a étudié des mesures de sécurité routière. La ville a chargé la société d’ingénierie WSP d’étudier les mesures de sécurité sur la 38e rue, une artère principale reliant les côtés est et ouest d’Indianapolis.

L’étude aidera la ville à explorer des options telles que la mise en œuvre de nouveaux horaires de signalisation qui réduiront la vitesse et à envisager de réduire le nombre de voies dans la rue, selon Kyle Bloyd, porte-parole du département des travaux publics d’Indianapolis.

Dans un exposé budgétaire avant l’annonce de l’attribution du DOT, le maire Joe Hogsett a proposé allouer à chaque conseiller municipal-comté 1 million de dollars pour améliorer jusqu’à trois de leurs intersections les plus dangereuses jedans leurs districts. Les fonds pourraient également être répartis pour l’amélioration des parcs, selon le personnel.

Michael McDaniel est le journaliste du gouvernement municipal d’IndyStar. Vous pouvez le contacter à l’adresse [email protected].

Cet article a été publié à l’origine sur Indianapolis Star : Indy reçoit 20 millions de dollars du DOT pour améliorer la sécurité routière