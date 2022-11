Voici les résultats non officiels du comté de La Salle pour les élections de novembre 2022 – Shaw Local

Voici les résultats non officiels des élections du comté de La Salle du mardi 8 novembre 2022.

Il y a eu 39 620 bulletins de vote déposés dans le comté de La Salle mardi pour un taux de participation de 55,9 %.

NOUS sénateur: Kathy Salvi (R) 20 724, Tammy Duckworth (D) 17 867, Bill Redpath (L) 694

Gouverneur / lieutenant gouverneur: Darren Bailey/Stephanie Trussell (R) 21 384, JB Pritzker/Juliana Stratton (D) 16 356, Scott Schluter/John Phillips (L) 1 313

Procureur général: Thomas G. DeVore (R) 21 384, Kwame Raoul (D) 16 869, Daniel K. Robin (L) 841

Secrétaire d’État: Dan Brady (R) 21 703, Alexi Giannoulias (D) 16 615, Jon Stewart (L) 826

Contrôleur: Shannon L. Teresi (R) 20 017, Susan A. Mendoza (D) 18 477, Deirdre McCloskey (L) 682

Trésorier: Tom Demmer (R) 21 879, Michael W. Frerichs (D) 16 239 , Preston Nelson (L) 840

Congrès 14ème Arrondissement: Scott R. Gryder (R) 16 891, Lauren Underwood (D) 14 509

16e arrondissement du Congrès : Darin LaHood (R) 5 173, Elizabeth “Lisa” Haderlein (D) 2 533

Sénateur 37e arrondissement : Victoire Stoller (R) 4 133

Sénateur 38e arrondissement : Sue Rezin (R) 21 378

Sénateur 53e arrondissement : Jason Barickman (R) 6 310

Représentant 74e arrondissement : Bradley J. Fritts (R) 4 125

Représentant 75e arrondissement : Jed Davis (R) 3 813, Heidi Henry (D) 1 849

Représentant 76e arrondissement: Lance Yednock (D) 11 236, Jason Haskell (R) 9 483

Représentant 105e arrondissement : Dennis Tipsword, Jr. (R) 767

Représentant 106e arrondissement : Thomas M. Bennett (R) 5 411

Greffier du comté: Jennifer Ebner (R) 20 512, Lori L. Bongartz (D) 18 293

Trésorier départemental : James L. Spelich (R) 31 641

Shérif du comté : Adam C. Diss (R) 31 763

Surintendant régional des écoles (La Salle, Marshall, Putnam): Christopher B. Dvorak (D) 25 661

Conseil du comté

Arrondissement 1 : Joanne M. McNally (R) 889, Stephen Carlson (I) 187

Arrondissement 2 : Gary Petit (R) 1 119

Arrondissement 3: Kindra Pottinger (R) 1 170

Arrondissement 4 : Beth Findley Smith (droite) 1 299

Arrondissement 5 : Catherine Owens (R) 1 447

Arrondissement 6 : Kathy Lumineux (R) 855

Arrondissement 7: Craig E. Emmett (R) 1 222

Arrondissement 8 : Douglas L. Stockley (R) 1 117

District 9: Ray Gatza (R) 787, Carolyn Moore (D) 451

Arrondissement 10 : Joseph Oscepinski, Jr. (D) 827, Glen R. Pratt (R) 632

Arrondissement 11 : Joseph E. Witczak (D) 793, Rick O’Sadnick (R) 574

Arrondissement 12 : Jill Bernal (D) 1 248

Arrondissement 13 : Mike Kasap (D) 469, Crystal Loughran (R) 282

Arrondissement 14: Joseph A. Savitch (D) 1 056

Arrondissement 15 : David Torres (D) 1 179

Arrondissement 16 : William J. Brown Jr. (R) 777, Joseph J. Panzica Jr (D) 643

Arrondissement 17 : Douglas Trager (D) 1 187

Arrondissement 18 : Pamela Beckett (D) 761, Lloyd Chapman (R) 681

Arrondissement 19 : Lou Anne Carretto (D) 1 025

Arrondissement 20 : Tom P. Walsh (D) 898

Arrondissement 21 : Brian R. Dose (D) 1 056

Arrondissement 22 : Stephen Aubry (R) 783, Jerry Hicks (D) 712

Arrondissement 23 : Michael McEmery père (R) 1 024

Arrondissement 24 : Arratta A. Znaniecki (R) 1 345

Arrondissement 25 : Ronald Blue (R) 629, Fred Nimke (D) 476

Arrondissement 26 : Tony Tooley (R) 811

Arrondissement 27 : Walter Roach (R) 832

Arrondissement 28 : Matt Slager (R) 984

Arrondissement 29 : Tina Busch (R) 1 373

Juges

Cour Suprême 3e District Judiciaire : Michael J. Burke (R) 21 838, Mary K. O’Brien (D) 16 918

Cour d’Appel 3ème Arrondissement Judiciaire : Liam Christopher Brennan (R) 22 664, Sonni Choi Williams (D) 15 502

Cour de circuit 13e Arrondissement judiciaire: Jason Helland (R) 19 661, Christina Cantlin (D) 19 011

Howard Chris Ryan Jr. devrait-il être maintenu en fonction en tant que juge du 13e circuit judiciaire ? Oui 28 0003, Non 8 016

Proposition d’amendement constitutionnel

L’amendement proposé ajouterait une nouvelle section à l’article de la Déclaration des droits de la Constitution de l’Illinois qui garantirait aux travailleurs le droit fondamental de s’organiser et de négocier collectivement et de négocier les salaires, les heures et les conditions de travail, et de promouvoir leur bien-être économique et leur sécurité. au travail. Le nouvel amendement interdirait également l’adoption de toute nouvelle loi qui interfère avec, nie ou diminue le droit des employés de s’organiser et de négocier collectivement sur leurs salaires, leurs heures de travail et d’autres conditions d’emploi et de sécurité au travail. Lors de l’élection générale qui se tiendra le 8 novembre 2022, vous serez appelé à décider si l’amendement proposé doit faire partie de la Constitution de l’Illinois.

Oui 19 203

Non 18 745