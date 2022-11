Voici les résultats des élections non officielles du comté de Will pour la primaire de mardi – Shaw Local

Ce sont les résultats non officiels des élections pour les courses disputées dans le comté de Will à 21 heures. Mardi.

Will County a signalé un taux de participation de 39,8%, selon le bureau du greffier du comté de Will à 21 heures. Ces résultats sont basés sur les rapports de 255 des 310 circonscriptions.

Les résultats n’incluent pas les bulletins de vote déposés provisoirement ou arrivés en retard. Les totaux des votes ne sont finalisés que deux semaines après le jour du scrutin.

Un astérisque indique qui est en tête dans chaque course. Deux candidats de chaque course du conseil du comté de Will passent au scrutin de novembre.

Les candidats sont dans l’ordre dans lequel ils apparaissent sur le site Web du Will County Clerk & Recorder’s Office. Les résultats des courses disputées sont répertoriés. Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % en raison des arrondis.

Shérif du comté de Will

Jim Reilly (R) – 47 302 voix (42,45 %)

Mike Kelley (D) – 64 130 voix (57,55 %)*

Le greffier du comté Will

Gretchen Fritz (R) – 44 800 voix (39,61 %)

Lauren Staley Ferry (D) – 68 316 voix (60,39 %)*

Will Trésorier du comté

Tim Brophy (D) – 65 407 voix (58 %)*

Raj Pillai (R) – 47 370 voix (42%)

11e district du Congrès

Bill Foster (D) – 15 452 voix (65,44 %)*

Catalina Lauf (R) -8130 voix (34,43%)

14e district du Congrès

Lauren Underwood (D) – 38 652 voix (61,08 %)*

Scott R. Gryder (R) -21 417 voix (38,84 %)

District 43 du Sénat de l’Illinois

Diane Harris (R) – 14 194 voix (39,53 %)

Rachel Ventura (D) – 21 712 voix (60,47 %)*

District du Sénat de l’Illinois 49

Meg Loughran Cappel (D) – (sans opposition) 25 867 voix (92,31 %)*

Illinois Maison District 86

Larry Walsh Jr. (D) – 10 384 voix (65,77 %)*

Scott Greene (R) – 5405 voix (34,23%)

Illinois Maison District 98

Donna Russell (R) – 6808 voix (37,19%)

Natalie Manley (D) – 10 394 voix (63,53 %)*

Conseil du comté de Will – District 1

Katie Deane-Schlottman (R) – 3726 voix

Jerry Beenen (R) – 1940 voix

Joe Van Duyne-D : 4578 voix

Conseil du comté de Will – District 2

Frankie Pretzel (R) – 6634 voix (42,79%)

Judy Ogalla (R) – 3931 voix (25,35%)

Bob Howard (D) – 4940 voix (31,86%)

Conseil du comté de Will – District 3

Daniel J. Butler (R) – 6332 voix (24,90%)

George Macias (R) – 4273 voix (16,80%)

Sherry Newquist (D) – 7693 voix (30,25%)*

Michael Flanagan (D) – 7131 voix (28,04%)

Conseil du comté de Will – District 4

Stephen J. Balich (R) – 7310 voix (32,14%)*

James M. Richmond (R) – 5660 voix (24,88%)

Sheri Boniecki-Cooling (D) – 5456 voix (23,99%)

Andrew Engelbrecht (D) – 4319 voix (18,99%)

Conseil du comté de Will – District 5

Annette Parker (R) – 7181 voix (32,63%)*

Philip Juarez (R) – 4467 voix (20,30%)

Sherry Williams (D) – 6113 voix (26,85%)

Scott Pointon (D) – 4505 votes (19.79%)

Conseil du comté de Will – District 6

Denise Winfrey (D) – 4542 voix (53,87%)*

Janet Diaz (D) – 3890 voix (46,13%)

Conseil du comté de Will – District 7

Vince Logan (R) – 6019 voix (25,82%)

Glenda Wright-McCullum (R) – 4339 voix (18,62%)

Natalie Coleman (D) – 7304 voix (31,34%)*

Brian Bessler (D) – 5646 voix (24,22%)

Conseil du comté de Will – District 8

Mark V. Revis (R) – 6512 voix (36,90%)

Nicky Giannisi (R) – 3699 voix (20,96%)

Mica Freeman (D) – 7438 voix (42,14%)*

Conseil du comté de Will – District 9

Raquel M. Mitchell (R) – 5599 voix (34,20%)

Destinée Ortiz (D) – 6667 votes (40.72%)*

Margaret Tyson (D) – 4105 voix (25,07%)

Conseil du comté de Will – District 10

Julia Berkowicz (R) – 9374 voix (29,69%)

Vasavi Chakka (R) – 5486 voix (17,38%)

Meta Mueller (D) – 9586 voix (30,36%)*

Khadija “DJ” Sufi (D) – 71,26 votes (22,57%)

Conseil du comté de Will – District 11

Larry Alexander Shaver (R) – 4909 voix (20,16%)

Antonio Timothée (R) – 3382 voix (13,89%)

Jacqueline Traynere (D) – 8782 voix (36,07%)*

Elnalyn Costa (D) – 7272 votes (29.87%)

Cour du 12e circuit judiciaire

Bob Bodach (R) – 78824 votes (46.77%)

Jessica Colon-Sayre (D) – 89709 voix (53,23%)*

Cour du 12e circuit judiciaire

Art Smigielski (R) – 76338 votes (45.40%)

John Connor (D) – 91792 voix (54,60%)*

* – Désigne le leader au moment de la publication

Cette liste sera mise à jour en ligne