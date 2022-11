Voici les résultats des élections non officielles du comté de DeKalb pour novembre 2022 – Shaw Local

Ce sont les résultats non officiels des élections pour les courses disputées dans le comté de DeKalb vers 2 h 30 mercredi.

Le comté de DeKalb a signalé un taux de participation de 57%, selon des informations non officielles résultats du bureau du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb. L’Associated Press a également contribué aux courses aux résultats des élections pour les courses au Congrès, à l’échelle de l’État et à l’Assemblée générale.

Les résultats n’incluent pas les bulletins de vote déposés provisoirement ou arrivés en retard. Les totaux des votes ne sont finalisés que deux semaines après le jour du scrutin.

Un astérisque indique qui est en tête dans chaque course.

Les candidats sont dans l’ordre dans lequel ils apparaissent sur les bulletins de vote du comté de DeKalb. Les résultats des courses disputées et incontestées sont répertoriés. Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % en raison des arrondis.

Amendement 1 (voter oui ou non)

L’amendement proposé à la Constitution de l’Illinois donnerait aux travailleurs “le droit fondamental de s’organiser et de négocier collectivement et de négocier les salaires, les heures et les conditions de travail, et de promouvoir le bien-être économique et la sécurité au travail”, selon le libellé de l’amendement.

L’amendement interdirait également toute nouvelle loi qui interférerait ou diminuerait les droits des travailleurs à s’organiser.

Oui – 1 908 742 voix (58,8 %)

Non – 1 337 538 voix (41,2 %)

Comment le comté de DeKalb a voté : 18 664 (54 %) oui ; 14 155 (40 %) non

Gouverneur de l’Illinois

Gouverneur de l'Illinois

Républicain Darren Bailey, lieutenant-gouverneur Stephanie Trussel : 1 631 696 voix (42,9 %)

Démocrate JB Pritzker, lieutenant-gouverneur Juliana Stratton : 2 068 285 voix (54,3 %)*

Procureur général de l’Illinois

Procureur général de l'Illinois

Républicain Thomas G. DeVore : 1 510 498 voix (43 %)

Démocrate Kwame Raoul : 1 502 155 voix (55 %)*

Secrétaire d’État de l’Illinois

Secrétaire d'État de l'Illinois

Républicain Dan Brady : 146 252 voix (42,5 %)

Démocrate Alexi Giannoulias : 1 896 089 voix (55,3 %)*

Contrôleur de l’Illinois

Contrôleur de l'Illinois

Républicaine Shannon L. Teresi : 1 430 515 voix

Démocrate Susana A. Mendoza : 2 083 375 voix*

Trésorier de l’Illinois

Trésorier de l'Illinois

Républicain Tom Demmer : 1 610 986 voix (43,7 %)

Démocrate Michael W. Frerichs : 1 992 123 voix (54,1 %)*

Sénateur américain de l'Illinois

Républicaine Kathy Salvi : 1 597 718 voix (42 %)

Démocrate Tammy Duckworth : 2 137 282 voix (56,2 %)*

District 11 du Congrès de l’Illinois

District 11 du Congrès de l'Illinois

Républicaine Catalina Lauf : 112 563 voix

Démocrate Bill Foster : 141 473 voix*

District 14 du Congrès de l’Illinois

District 14 du Congrès de l'Illinois

Républicain Scott R. Gryder : 107 247 voix

Démocrate Lauren Underwood : 124 628 voix*

District 16 du Congrès de l’Illinois

District 16 du Congrès de l'Illinois

Républicain Darin LaHood : 155 077 voix*

Démocrate Elizabeth “Lisa” Haderlein : 77 987 voix

District 35 du Sénat de l’État de l’Illinois – Républicain Syverson (incontesté)

District 37 du Sénat de l’État de l’Illinois – Républicain Win Stoller (incontesté)

District 38 du Sénat de l’État de l’Illinois – Républicaine Sue Rezin (incontestée)

District 45 du Sénat de l’État de l’Illinois

Républicain Andrew S. Chesney : 51 636 voix (66,8 %)*

Démocrate Gerald H. Podraza : 26 139 voix (33,2 %)

District 45 du Sénat de l'État de l'Illinois

Illinois Maison District 70 – Républicain Jeff Keicher (incontesté)

Illinois Maison District 74 – Républicain Bradley J. Fritts (incontesté)

Illinois Maison District 75

Républicain Jed Davis : 24 205 voix (61,2 %)*

Démocrate Heidi Henry : 15 366 voix (38,8 %)

Illinois Maison District 76

Républicain Jason Haskell : 14 818 voix (42,6 %)

Démocrate Lance Yednock : 19 980 voix (57,4 %)*

Illinois House District 89 – Républicain Tony M. McCombie (incontesté)

Référendum non partisan

Le district de protection contre les incendies de Gênes-Kingston demande aux électeurs locaux de se prononcer sur l’augmentation de la limite du taux de prélèvement de l’impôt foncier de 0,35 % pour la protection contre les incendies et les services d’ambulance pour l’année de prélèvement 2021.

Oui – 2 079 voix (38 %)

Non – 1 532 voix (28 %)

Greffier et enregistreur du comté de DeKalb

Républicain Tasha Sims : 18 070 voix (52 %)*

Démocrate Linh Nguyen : 15 747 voix (45 %)

Trésorier du comté de DeKalb (incontesté) – La républicaine Becky Springer

Shérif du comté de DeKalb (incontesté) – Le républicain Andrew “Andy” Sullivan

Surintendant régional des écoles (incontesté) – Démocrate Amanda Christensen

Conseil du comté de DeKalb (votez pour deux par district)

Conseil du comté de DeKalb (votez pour deux par district)

Les 24 sièges du conseil du comté de DeKalb sont en élection lors des élections de cette année. Le comté de DeKalb est divisé en 12 districts en fonction de la population. Deux membres sont élus dans chaque district.

Les 24 sièges du conseil du comté de DeKalb sont en élection lors des élections de cette année. Le comté de DeKalb est divisé en 12 districts en fonction de la population. Deux membres sont élus dans chaque district.

Arrondissement 1

(comprend le canton de Franklin, les cantons de Kingston, South Grove, Mayfield et Malta)

Fred Hall, démocrate : 1 145 voix (31 %)

Maureen Little, républicaine : 2 188 voix (59 %)*

Brad Bélanger, républicain : 1 305 voix (35 %)*

District 2 (incontesté)

Kathy Lampkins, républicaine sortante : 2 200 (51 %)*

Patrick Deutsch, républicain sortant : 1 337 voix (31 %)*

Arrondissement 3

(Comprend une partie du canton de Sycamore qui est principalement au sud de Peace Road et au nord de la route 64)

Timothy B. Bagby, républicain : 1 822 voix (27 %)*

Keegan C. Reynolds, républicain : 1 333 voix (20 %)

Amber Quitno, démocrate : 1 624 voix (24 %)*

Arrondissement 4

(Comprend une partie du canton de Sycamore qui est principalement au sud de la route 64 et une partie du canton de Cortland au nord de Bethany Road)

Elizabeth Lundeen, républicaine : 1 469 voix (24 %)

Stewart Ogilvie, démocrate : 1 585 voix (26 %)*

Laurie Emmer, républicaine : 1 538 voix (25 %)*

Brett Johansen, démocrate : 1 440 voix (24 %)

District 5 (incontesté)

Républicain Savannah Ilenikhena : 1 761 voix (31 %)*

Démocrate Benjamin Haier : 1 589 voix (28 %)*

District 6 (incontesté)

Démocrate Rukisha Crawford : 524 voix (51 %)*

Démocrate Meryl Domina : 425 voix (41 %)*

District 7 (incontesté)

Démocrate C Scott Campbell : 967 voix (31 %)*

Démocrate Terri Mann-Lamb : 970 voix (31 %)*

Arrondissement 8

(Comprend une partie nord-est du canton de DeKalb qui se trouve à l’est de Glidden Road)

Bill Cummings, républicain : 1 111 voix (25 %)

Dianne Leifheit, républicaine : 1 060 voix (24 %)

Christopher Porterfield, démocrate : 1 393 voix (31 %)*

Michelle Pickett, démocrate : 1 344 voix (30 %)*

District 9 (incontesté)

Démocrate Ellingsworth Webb : 1 207 voix (39 %)*

Démocrate Jim Luebke : 1 207 voix (43 %)*

Arrondissement 10

(Comprend la partie sud-ouest du canton de DeKalb qui se trouve au nord de Fairview Drive, au sud de Lincoln Highway et principalement à l’ouest de la State Route 23/Fourth Street.)

Susan Smith Lindell, républicaine : 1 076 voix (23 %)

Mary Lee Cozad, démocrate : 1 520 voix (33 %)*

Suzanne Willis, démocrate : 1 192 voix (26 %)*

Arrondissement 11

(Comprend tous les cantons de Milan, Shabbona, Paw Paw, Victor, Clinton et Squaw Grove, ainsi que les cantons d’Afton et de Pierce au sud de Perry Road, le canton de Somonauk à l’ouest de Governor Beveridge Highway et au nord de Chicago Road et le canton de Sandwich au nord de Chicago Road )

Celeste (Shell) DeYoung Dunn, démocrate : 931 voix (16 %)

Roy Plote, républicain : 1 482 voix (26 %)*

Karen Cribben, républicaine : 2 347 voix (41 %)*

Arrondissement 12

(Comprend le canton de Somonauk à l’est de Governor Beveridge Highway et le canton de Sandwich au sud de Chicago Road)

Jeff Kowalski, démocrate : 1 039 voix (29 %)

Jerry Osland, républicain : 1 574 voix (44 %)*

John Frieders, républicain : 1 700 voix (47 %)*

Cour suprême de l’Illinois 2e district

Républicain Mark C. Curran Jr. : 251 954 voix (45,6 %)

Démocrate Elizabeth « Liz » Rochford : 300 989 voix (54,4 %)*

Cour d’appel de l’Illinois 2e district

Républicaine Susan Clancy Boles : 263 329 voix (47,9 %)

Démocrate Chris Kennedy : 286 263 voix (52,1 %)*

23e Cour de circuit judiciaire (incontestée)

Républicain Philip G. Montgomery

Républicain Joseph C. Pedersen

La républicaine Marcy L. Buick