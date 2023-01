Voici les républicains de la Chambre à surveiller si la candidature de McCarthy pour le président échoue

The Dark Horse : Représentant Patrick McHenry de Caroline du Nord

M. McHenry est arrivé au Congrès en 2005 à l’âge de 29 ans en tant qu’agitateur conservateur et a souvent été vu en train de crier sur le sol de la Chambre ou dans des émissions d’information par câble.

Mais dans les années qui ont suivi, M. McHenry aux cheveux argentés et au nœud papillon a subi une métamorphose. Il est devenu whip adjoint en chef du président de l’époque, John A. Boehner de l’Ohio, qui a prédit plus tard que le républicain de Caroline du Nord deviendrait lui-même président un jour. Il a ostensiblement adopté une approche discrète et discrète du travail. Et il a développé une réputation parmi d’autres législateurs pour son intelligence et son intérêt pour la politique fiscale et financière.