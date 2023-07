Voici les questions que nous avons pour Ford et son PDG Jim Farley sur leurs dernières baisses de prix des véhicules électriques

Nous haussons les sourcils devant les nouvelles baisses de prix de Ford (F) sur sa populaire camionnette électrique. Cette décision semble remettre en question les affirmations du constructeur automobile selon lesquelles le F-150 Lightning est très demandé. Ford a annoncé lundi qu’il réduirait les prix du Lightning entre 7% et 17% selon le modèle. La base, qui était à l’origine de 59 000 $, va maintenant baisser de 10 000 $. Lorsque le F-150 EV a fait ses débuts en avril 2022, son prix de départ était de 39 974 $, avant quelques hausses de prix dues à des contraintes d’approvisionnement et à des coûts nettement plus élevés pour les minéraux utilisés dans les batteries. Le constructeur automobile a déclaré qu’il pouvait offrir des prix plus bas aux clients car il avait augmenté la capacité de l’usine et réduit le coût de production tout en améliorant les coûts des batteries. Jim Cramer a qualifié les baisses de prix de Ford de « contre-intuitives » étant donné la forte demande que le F-150 Lightning a connue jusqu’à présent cette année. « Il est difficile de croire que vous pouvez avoir une longue liste de personnes qui veulent le F-150 Lightning et en même temps vous réduisez le prix », a déclaré Jim lundi lors de la réunion matinale de l’Investing Club. Le marché a également semblé confus par cette décision, les actions de Ford ayant chuté de plus de 5 % lundi à environ 14 dollars chacune. En juillet, Ford a annoncé des gains trimestriels dans les ventes de voitures aux États-Unis au cours de son deuxième trimestre de 2023, mais les ventes de véhicules électriques ont diminué de 2,8 % pour le trimestre. Pourtant, la demande pour le pick-up électrique de Ford était forte avec des ventes de F-150 Lightning en hausse de 119 %. Début juin, Ford a augmenté son objectif de production du pick-up EV à 150 000, contre son objectif précédent de 130 000 d’ici la fin de 2023 pour répondre à la demande des clients et réduire les temps d’attente. Ford a surmonté une série de défis cette année. En février, l’entreprise a dû interrompre la production et les expéditions de sa camionnette électrique en raison d’un problème potentiel de batterie. Cela s’est produit après que Ford a livré un quatrième trimestre désordonné lors de sa transition vers une nouvelle structure commerciale de véhicules électriques. Mais ces derniers temps, il y a eu un pivot pour que le constructeur automobile américain accélère sa position dans le paysage concurrentiel des véhicules électriques grâce à des partenariats stratégiques. Lors de son Capital Markets Day en mai, Ford a dévoilé des accords avec certains des principaux producteurs mondiaux de lithium pour améliorer la production de véhicules électriques. Le mois dernier, la holding Club a surpris les investisseurs en s’associant à Tesla (TSLA) pour accéder au réseau de suralimentation de la société Elon Musk. Ford devrait recevoir un prêt historique du gouvernement d’une valeur de 9,2 milliards de dollars dans le cadre d’une coentreprise avec un fabricant de batteries sud-coréen pour financer trois nouvelles usines de fabrication de batteries aux États-Unis. Les baisses de prix du constructeur automobile surviennent alors que Rivan Automotive (RIVN) électrique camionnette, le R1T dépasse le F-150 Lightning en tant que camionnette EV la plus vendue cette année. Ford a investi dans Rivian en 2019 pour s’associer à la construction de véhicules électriques. Ce partenariat a pris fin lorsque Ford a liquidé la majeure partie de sa participation dans la startup EV en 2022. Pendant ce temps, il y a plus de concurrence alors que Tesla a annoncé ce week-end qu’elle avait finalement construit son premier Cybertruck Même avec un F-150 Lightning plus performant, il y en a plusieurs des acteurs puissants du marché des véhicules électriques en lice pour plus de parts de marché. Cela pourrait signifier que Ford pourrait considérer la baisse des prix des véhicules électriques comme un moyen de renforcer la demande à mesure que les prix des voitures baissent. Le prix moyen que les Américains ont payé pour un véhicule neuf en juin a augmenté de 1,6 % d’une année sur l’autre ou de seulement 0,3 % d’un mois sur l’autre, selon une analyse de Kelley Blue Book. Il s’agit de la plus faible augmentation d’une année sur l’autre depuis le début de la pandémie. Pendant ce temps, les prix des véhicules électriques neufs ont baissé de 20 % pour le mois en raison des baisses de prix des véhicules électriques de Tesla plus tôt cette année. Morgan Stanley a déclaré lundi que le ralentissement des ventes de véhicules électriques et l’augmentation des stocks sont une « nouvelle réalité » parmi les concurrents de Tesla EV qui « pourraient forcer un » recalibrage « des stratégies de véhicules électriques hérités encore plus tôt que prévu ». Les analystes soulignent que « tout cela se produit malgré une gamme de produits Tesla plutôt obsolète et avant que de nouvelles capacités substantielles ne soient mises en service par Tesla et d’autres constructeurs automobiles ». En bout de ligne, Ford a déclaré que les réductions de prix sur son populaire F-150 visaient à tirer parti de l’augmentation de la capacité de l’usine et de la poursuite des travaux sur la mise à l’échelle des produits et des coûts. Cependant, nous nous demandons si la demande est également un facteur. Maintenant que les gens ont plus d’options sur les véhicules électriques qu’ils peuvent acheter, il est naturel que Ford devienne plus compétitif sur les prix pour maintenir la demande. En repensant à l’histoire du F-150 Lightning, Ford a augmenté les prix de manière agressive l’année dernière lorsque l’offre était rare. Maintenant, en prévision de l’augmentation de la capacité à moindre coût pour les fabriquer, Ford réduit les prix à des niveaux plus proches de ceux de la première mise en vente du Lightning. N’oubliez pas que les avantages de l’échelle et la baisse des coûts de la batterie sont deux des trois principaux facteurs de basculement de la marge de Ford, qui passe de 40 % en 2022 à 8 % d’ici la fin de l’année 2026. À certains égards, les nouvelles concernant la structure des coûts de Ford s’améliorent grâce à une efficacité accrue de l’échelle et des coûts de batterie inférieurs importent plus à long terme que les fluctuations de prix à court terme. On se demande encore pourquoi il faut baisser les prix alors qu’en théorie il y a beaucoup de demande. Et nous craignons qu’une série de baisses de prix n’en entraîne d’autres à l’avenir. Cependant, nous ne voulons pas négliger le fait que les coûts de Ford diminuent à un moment où il triple sa production. Le constructeur automobile sous la direction du PDG Jim Farley a parcouru un long chemin pour redresser l’entreprise tout en accélérant sa transition vers les véhicules électriques. Ses mesures tournées vers l’avenir pour s’associer aux producteurs de lithium afin de réduire les coûts des batteries, son partenariat avec Tesla pour permettre aux clients de Ford EV d’accéder à davantage de bornes de recharge et le prêt record du gouvernement américain pour aider à accélérer la production de VE sont tous positifs. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long F. Voir ici pour une liste complète des actions.) Le PDG de Ford, Jim Farley, pose pour une photo lors du lancement de la toute nouvelle camionnette électrique Ford F-150 Lightning au Ford Rouge Electric Vehicle Center le 26 avril 2022 à Dearborn, Michigan. Bill Pugliano | Getty Images