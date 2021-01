Voici les quelques républicains qui ont appelé à la destitution de Trump

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, est assis à côté d’Ivanka Trump lors de la réunion du gouverneur à la Maison Blanche le 25 février 2019. | Carolyn Kaster / AP

Jusqu’à présent, seuls quelques républicains de premier plan se sont prononcés.

Les appels à la destitution de Donald Trump s’intensifient, alors que les législateurs condamnent le président pour avoir incité la foule de ses partisans qui ont pris d’assaut et vandalisé le Capitole américain.

Cela inclut un petit groupe de dirigeants républicains pour la plupart modérés qui ont condamné Trump et demandé au vice-président Mike Pence et au cabinet de Trump d’invoquer le 25e amendement, déclarant Trump «incapable» de servir et installant rapidement Pence pendant les deux semaines restantes de son mandat, pour que le Congrès le révoque rapidement par une procédure de destitution.

Le nombre de voix du GOP reste minime par rapport au nombre croissant de démocrates, dirigés par la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi et le futur chef de la majorité Chuck Schumer, qui appellent à l’éviction de Trump.

Si les responsables du cabinet n’agissent pas, disent les démocrates, ils lanceront une deuxième série de procédures de destitution contre le président. Alors que des dizaines de démocrates soutiennent cette voie et que Trump pourrait très bien faire face à une deuxième mise en accusation, les deux tiers du Sénat doivent encore le condamner avant que Trump ne soit expulsé de ses fonctions.

Jusqu’à présent, aucun sénateur n’a appuyé cette voie. Et de larges pans du caucus du GOP de la Chambre soutiennent résolument Trump. Mais la force de certaines dénonciations républicaines indique qu’il y a au moins une aile du parti qui veut un avenir séparé du président – aussi petit soit-il.

Des responsables républicains appellent à la destitution de Trump

Vous trouverez ci-dessous les quelques républicains actuellement en poste qui ont jusqu’à présent demandé la destitution de Trump.

Le gouverneur du Vermont, Phil Scott

Gouverneur républicain du Vermont, qui vient de prêter serment pour son troisième mandat, a été parmi les premiers républicains de premier plan à exiger la démission de Trump «ou d’être démis de ses fonctions par son cabinet ou par le Congrès».

« Ne vous y trompez pas, le président des États-Unis est responsable de cet événement », a écrit Scott dans un fil sur Twitter mercredi après-midi. «Le président Trump a orchestré une campagne pour provoquer une insurrection qui annule les résultats d’une élection libre, juste et légale.»

Le tissu de notre démocratie et les principes de notre république sont attaqués par le président. Trop c’est trop. Le président Trump devrait démissionner ou être démis de ses fonctions par son Cabinet ou par le Congrès. 6/6 – Gouverneur Phil Scott (@GovPhilScott) 6 janvier 2021

Représentant Adam Kinzinger (R-IL)

Kinzinger a également appelé le Cabinet à invoquer le 25e amendement, le premier membre républicain du Congrès à le faire.

«Tout indique que le président s’est détaché non seulement de son devoir ou même de son serment, mais de la réalité elle-même». Kinzinger a déclaré dans une déclaration vidéo publiée sur Twitter. «C’est pour cette raison que j’appelle le vice-président et les membres du cabinet à veiller à ce que les prochaines semaines soient sans danger pour le peuple américain et à ce que nous ayons un capitaine sain d’esprit.

C’est avec le cœur lourd que j’appelle pour le bien de notre démocratie que le 25e amendement soit invoqué. Ma déclaration: pic.twitter.com/yVyQrYcjuD – Adam Kinzinger (@RepKinzinger) 7 janvier 2021

Kinzinger a été parmi les premiers républicains reconnaître Biden comme le président élu légitime, et a tenté de démystifier les complots de fraude électorale. Il a critiqué ses collègues du Congrès qui avaient prévu de s’opposer aux résultats du Collège électoral, les qualifiant de «pas sérieux». Kinzinger n’a pas spécifiquement mentionné la destitution dans sa déclaration, bien qu’il ait déclaré à MSNBC il n’a pas exclu de soutenir une telle démarche.

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan

Le gouverneur du Maryland est peut-être le personnage le plus en vue du GOP à exiger le retrait de Trump. Lors d’une conférence de presse jeudi après-midi, Hogan a déclaré: « Il ne fait aucun doute que l’Amérique pourrait être mieux si le président démissionnait ou était démis de ses fonctions. »

#RUPTURE: Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, appelle le président Trump à démissionner ou à être destitué @ wusa9 pic.twitter.com/NSN41y2t3W – Salle Lorenzo (@LorenzoHall) 7 janvier 2021

Après la conférence de presse, Hogan a écrit: «Il est clair pour moi que le président Trump a abandonné son serment sacré de soutenir et de défendre la Constitution des États-Unis.»

Hogan, bien que républicain, n’est pas exactement un critique peu fréquent de Trump, et il a rompu avec le président sur sa gestion du coronavirus et de l’immigration. En 1974, le père de Hogan, un membre du Congrès du GOP, a été le premier républicain de la Chambre à soutenir la destitution de Richard Nixon.

Le gouverneur du Massachusetts Charlie Baker

Le gouverneur républicain du Massachusetts Charlie Baker – un autre GOPer modéré qui s’est heurté au président – également blâmé Trump pour la violence à Washington, DC, et pour avoir fomenté le chaos avec ses théories du complot de fraude électorale. Lors d’une conférence de presse jeudi, il a déclaré que Pence devrait diriger la transition.

«C’est 14 jours, d’accord?» Baker a dit, selon le Boston Globe. «Je pense que les gens devraient poursuivre tout ce qu’ils croient pour permettre, de la manière la plus rapide possible, au président de démissionner et au vice-président d’assumer les pouvoirs du bureau pendant les 14 prochains jours afin qu’une transition ordonnée puisse prendre endroit. »

La plupart de la résistance républicaine s’arrête avant son élimination

Ainsi, la liste des républicains qui ont explicitement déclaré que Trump devrait partir est encore assez courte, et peut-être pas si surprenante.

De nombreux dirigeants républicains – mais certainement pas tous – ont maintenant appelé Trump pour avoir transmis ces théories du complot à ses partisans et pour avoir utilisé sa plate-forme lors du rassemblement de mercredi pour radicaliser les manifestants présents. Une poignée de responsables du Cabinet ont également démissionné en signe de protestation, notamment Elaine Chao, secrétaire aux transports, et Mick Mulvaney, envoyé spécial en Irlande du Nord et ancien chef de cabinet de la Maison Blanche. D’autres ont envisagé de démissionner, y compris le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien, bien qu’il aurait été persuadé de rester.

La condamnation est venue d’anciens fonctionnaires, y compris ceux qui ont servi sous Trump. L’ancien procureur général Bill Barr, qui a démissionné le mois dernier peu de temps après avoir nié les allégations du président de fraude électorale généralisée, a déclaré dans un communiqué qu ‘«orchestrer une foule pour faire pression sur le Congrès est inexcusable». Barr a déclaré que « la conduite du président hier était une trahison de son bureau et de ses partisans. » John Kelly, ancien chef de cabinet de la Maison Blanche et ancien secrétaire à la sécurité intérieure, a dit sur CNN qu’il voterait, s’il était toujours au Cabinet, en faveur de la destitution de Trump.

Certaines de ces dénonciations arrivent tardivement, car de nombreux alliés républicains de Trump n’ont pas fait grand-chose pour arrêter ou condamner Trump les semaines précédentes.

Et jusqu’à présent, peu de républicains ayant le pouvoir réel de démettre le président de ses fonctions – c’est-à-dire ceux au Congrès ou à la tête d’une agence du Cabinet – ont déclaré qu’ils le feraient.

Le sénateur Lindsey Graham (R-SC), l’un des plus grands défenseurs de Trump au Sénat, a déclaré que l’héritage de Trump avait été terni par l’assaut contre le Capitole – mais il n’était pas encore prêt à expulser Trump. «Je ne pense pas que ce soit approprié à ce stade. Je recherche un transfert de pouvoir pacifique », a déclaré Graham jeudi.

Mais, a-t-il ajouté: «Si autre chose se produit, toutes les options seraient sur la table.