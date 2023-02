Voici les quatre objets les plus bizarres volés en Inde.

L’Inde n’est pas étrangère aux choses particulières qui se passent tout autour. Pourtant, rien ne vaut les histoires de vols qui se produisent dans le pays. Alors que les vols et les cambriolages sont assez courants dans le monde entier, l’Inde en a été témoin de certains des cas les plus particuliers. Imaginez une tour mobile entière disparaissant sans que personne ne s’en aperçoive. Pire encore, regarder un vol entier se dérouler devant vous sans jamais réaliser ce qui se passe jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Jetez un œil aux quatre objets les plus bizarres qui ont été volés en Inde. Il comprend un vol simple mais étonnant d’une tour mobile de 29 pieds de haut pour emporter un pont de fer de soixante pieds.

Voie ferrée longue de deux kilomètres

Cet incident a été signalé dans le district de Samastipur au Bihar. La voie volée reliait la sucrerie de Lohat à la gare de Pandaul. Ce vol bizarre a eu lieu parce que la sucrerie était fermée depuis quelques années. Comme il n’y avait aucun mouvement sur la route, il était facile pour les cambrioleurs de s’en tirer. Samastipur DRM a constitué une équipe pour enquêter sur l’incident. Des sources ont déclaré que le vol avait été commis en “connivence” avec le personnel du FPR. Deux employés de la Force de protection des chemins de fer ont été suspendus en raison de leur lien avec l’affaire.

Tour mobile de 29 pieds de haut

Un groupe de voleurs a réussi à voler une tour mobile entière dans le Sabzi Bagh à Patna. La tour mobile a été installée en 2006 par la société de services AIRCEL, a rapporté CNBCTV18. Cette tour a ensuite été vendue à la société GTL PVT LTD. Sous l’apparence d’employés d’une entreprise de télécommunications, les voleurs ont déraciné une tour de télécommunication de 29 pieds. Lors d’une récente inspection des tours mobiles, cet incident bizarre a été révélé. Lors du lancement des services 5G, les techniciens de la firme de télécoms sont venus faire un bilan des tours mobiles. C’est alors qu’on a découvert que leur tour mobile et son équipement manquaient.

Pont de fer de 60 pieds

Vous n’avez pas besoin de chercher plus loin pour trouver le vol le plus étrange et probablement l’un des plus audacieux. Un pont de fer grandeur nature a disparu dans le district de Rohtas au Bihar. Une bande de voleurs a réussi à voler un pont de fer désaffecté de 60 pieds. Ils s’étaient fait passer pour des officiers du département d’irrigation de l’État. À l’aide de coupeurs de gaz et de machines de terrassement, les cambrioleurs ont démoli le pont et emporté la ferraille en trois jours. Ce qui est plus intéressant à propos du vol, c’est que les villageois ont regardé avec joie tout ce chemin se dérouler juste devant eux. Ils avaient déjà réussi leur vol avant que quiconque ne se penche sur la situation, a rapporté The Hindu.

Une longue route d’un kilomètre

Rien ne peut battre le vol d’une route. Dans un village reculé du district de Sidhi, dans le Madhya Pradesh, un tronçon entier d’un kilomètre de route aurait disparu du jour au lendemain. L’adjoint Sarpanch et les habitants du village se sont rendus au poste de police local de Manjholi dans la matinée pour déposer une plainte concernant ce vol particulier. Leurs affirmations étaient que la route était là jusqu’à la veille mais avait disparu du jour au lendemain. Ils ont également mentionné que le patch n’est pas commutable pendant la mousson. Ce n’est pas votre cas inhabituel de vol. Les habitants de la région avaient utilisé cette méthode inhabituelle pour attirer l’attention des gens sur la corruption qui sévissait.

