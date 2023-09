Voici les qualités que les Américains apprécient le plus chez les enfants

Avoir des enfants bien élevés est souvent une préoccupation pour les parents. Mais tous les adultes de tous les pays ne pensent pas que ce soit l’une des choses les plus importantes.

Dans l’ensemble, les adultes américains sont les moins susceptibles de dire que les bonnes manières sont une qualité particulièrement importante chez les enfants : seulement 52 % d’entre eux l’ont dit en 2017, selon un rapport publié ce mois-ci. par le King’s College de Londres. Cela fait des États-Unis le pays le moins probable, parmi les 24 pays étudiés ces dernières années., croire que les bonnes manières sont cruciales pour les enfants.

Il s’agit d’une baisse significative par rapport à 1990, lorsque 76 % des adultes américains considéraient que c’était une qualité très importante pour les enfants, selon les données.

C’est également un contraste frappant avec le pays leader, l’Égypte, où 96 % des personnes interrogées ont déclaré que les bonnes manières devraient être une priorité absolue en matière de parentalité. Le Nigeria arrive en deuxième position avec 89 %, suivi du Maroc avec 88 %.

Le Royaume-Uni, sixième, n’est pas loin, avec 85 % d’entre eux affirmant que les bonnes manières sont essentielles.

Le rapport du King’s College de Londres, intitulé «Priorités parentales : attitudes internationales à l’égard de l’éducation des enfants, » utilise les données de l’une des plus grandes enquêtes sociales au monde, la World Values ​​Survey. Le rapport est basé sur les ensembles de données les plus récents disponibles pour chaque pays qui ont été collectés lors de la dernière tranche de la World Values ​​Survey, qui s’étend sur 2017. -2022.

Un autre facteur qui relève de l’idée plus large selon laquelle les enfants se comportent bien est s’ils écoutent leurs parents ou d’autres adultes. Mais encore moins d’adultes américains déclarent que l’obéissance est une qualité essentielle pour les enfants – en fait, elle est loin derrière dans tous les pays par rapport aux bonnes manières.

Le pays qui valorise le plus l’obéissance est le Nigéria avec 58 %, suivi du Mexique et de l’Égypte avec respectivement 57 % et 56 %. Les États-Unis se situent dans la seconde moitié du tableau avec 21 %.

Mais il reste loin devant le pays qui se soucie le moins de l’obéissance : seulement 3 % des adultes japonais déclarent qu’il s’agit d’une qualité très importante pour les enfants.

L’importance de l’obéissance a diminué dans de nombreux pays occidentaux depuis 1990.

« Par exemple, aux États-Unis et en Australie, la part du public qui pense que ce trait est particulièrement important a diminué de moitié environ. Dans le premier cas, elle est passée de 39 % en 1990 à 21 % en 2017, et dans le second, elle a chuté. d’un pic de 39% à 19% entre 2005 et 2018 », note le rapport.