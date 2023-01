Voici les prix indiens de la série Samsung Galaxy S23

Il semble que nous puissions ajouter les prix du Galaxy S23, du Galaxy S23+ et du Galaxy S23 Ultra pour l’Inde à ceux de l’Allemagne, de l’Europe et des États-Unis.

Les prix ne sont pas encore officiels, mais c’est toujours agréable d’avoir une idée. Le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ commencent à 8/128 Go et coûtent respectivement 79 999 INR et 89 999 INR. La configuration de départ du Galaxy S23 Ultra de 8/256 Go est de 114 999 INR.

Les Galaxy S23 et Galaxy S23 Ultra sont plus chers que leurs prédécesseurs, tandis que le prix de départ du Galaxy S23+ est en fait un peu plus bas. Le Galaxy S23 coûte 7 000 INR de plus, tandis que le Galaxy S23 Ultra coûte 5 000 INR de plus. Le Galaxy S23 + coûte 5 000 INR de moins que le Galaxy S22 + il y a un an.

Galaxy S23 Galaxy S23+ Samsung Galaxy S23 Ultra

8/128 Go 79 999 INR 89 999 INR N / A

8/256 Go 83 999 INR N / A INR 1,14,999





Fait intéressant, les configurations de base 8/128 Go des Galaxy S23 et S23+ sont plus chères que les variantes 8/256 Go de leurs prédécesseurs respectifs de 3 000 INR et 1 000 INR.