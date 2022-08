Voici les prix des Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 aux États-Unis, dans l’UE et au Royaume-Uni

Les derniers téléphones pliables de Samsung sont désormais officiels et nous avons un résumé de la profondeur que vous devrez atteindre pour obtenir chacun d’eux. Voici les informations sur les prix des tout nouveaux Samsung Galaxy Z Flip4 et Z Fold4 aux États-Unis, dans l’UE et au Royaume-Uni. Les précommandes dans les trois régions sont déjà ouvertes tandis que les ventes ouvertes débuteront le 26 août.

NOUS

Galaxy Z Flip4 Galaxy Z Fold4

8/128 Go 999 $ –

8/256 Go 1 050 $ –

8/512 Go 1 179 $ –

12/256 Go – 1 799 $

12/512 Go – 1 799 $*

12/1 To – 2 159 $

L’Europe 

Galaxy Z Flip4 Galaxy Z Fold4

8/128 Go 1 099 € –

8/256 Go 1 159 € standard / 1 199 € Édition sur mesure –

8/512 Go 1 279 € –

12/256 Go – 1 799 €

12/512 Go – 1 919 €

12/1ТB – 2 159 €

ROYAUME-UNI

Galaxy Z Flip4 Galaxy Z Fold4

8/128 Go 999 £ –

8/256 Go 1 059 £/ 1 099 € Édition sur mesure –

8/512 Go 1 199 € –

12/256 Go – 1 649 £

12/512 Go – 1 769 £

12/1 To – 2 019 £





Samsung US offre jusqu’à 1 000 $ de valeur de reprise pour le Z Fold4. Samsung Europe offre jusqu’à 950 €/1 000 € de reprise pour le Z Flip4/Z Fold4 respectivement. Samsung UK propose jusqu’à 490 £ d’échange pour le Z Flip4 et jusqu’à 580 £ pour le Z Fold4. Les acheteurs bénéficient également d’une assurance Samsung Care + gratuite d’un an.

Dirigez-vous par ici pour notre examen pratique des Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4.