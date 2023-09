Voici les prix des Pixel 8 et Pixel 8 Pro qui semblent officiels

Nous avons probablement tous dit au cours de la dernière semaine à propos des fuites du Pixel 8 : « OK, c’est cool, mais combien ça coûte ? ou « Quels sont les prix du Pixel 8 ? » Nous pourrions connaître la réponse à ces questions dès aujourd’hui, grâce à une autre fuite, cette fois provenant de ce qui semble être un site Pixel for Business géré par Google.

Dans la feuille de comparaison ci-dessous partagée par @Za_Raczkequi a divulgué une longue liste de documents liés au Pixel 8 à ce stade, nous obtenons à la fois des prix et de nouvelles spécifications pour le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro.

PRIX DU PIXEL 8: Combien envisageons-nous pour le prix du Pixel 8 ? Cette feuille dit le Le Pixel 8 commence à 699 $. Parce que vous le savez probablement, cela représenterait une augmentation de 100 $ du point de départ pour le plus petit Pixel, contre 599 $ que nous avons vus depuis quelques années. Nous n’aimons jamais une augmentation de prix, mais Google introduit de nombreux nouveaux matériels sur le Pixel 8, notamment un taux de rafraîchissement variable de 60 Hz à 120 Hz, selon cette fiche comparative. À ma connaissance, c’est la première fois que nous entendons cette spécification. Les versions précédentes des Pixel 7 et Pixel 6 plafonnaient à 90 Hz.

Un taux de rafraîchissement plus élevé est-il suffisant pour que vous souhaitiez payer plus ? Eh bien, nous obtenons également Tensor G3, un capteur principal amélioré de 50 MP et une conception améliorée en plus de l’affichage amélioré. 699 $ ne représente pas un énorme bond et est également inférieur au prix de départ de 799 $ du Galaxy S23.

PRIX DU PIXEL 8 PRO: Pour le Pixel 8 Pro, le prix restera apparemment le même avec un point de départ de 899 $. Le Pixel 7 Pro a été lancé l’année dernière à 899 $ avec 12 Go de RAM et cela pourrait ne pas changer, en supposant que cette information soit correcte.

Sans augmentation de prix, nous bénéficions également de mises à niveau, comme la nouvelle puce Tensor G3, de nouveaux capteurs de caméra ultra-larges principaux de 50 MP et 48 MP, cette étrange introduction d’un capteur de température, un rafraîchissement variable de l’écran de 1 Hz à 120 Hz et une conception améliorée. . Bien qu’aucun des deux appareils ne soit un rafraîchissement massif, ils évoluent de manière positive tout au long.

Voilà donc les prix des Pixel 8 et Pixel 8 Pro à un point de départ, selon ce document divulgué par une source qui a fourni de nombreux documents connexes au fil des ans qui étaient corrects. Nous ne savons pas à partir du stockage (il devrait être à nouveau de 128 Go) ni de combien les prix augmenteront à mesure que vous mettrez à niveau le stockage, mais Google a tendance à facturer 100 $ à chaque fois que vous doublez. Ne soyez pas surpris de voir ces prix persister.

Ces prix vous conviennent ?