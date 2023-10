Voici les prix des nouveaux appareils Samsung Galaxy FE dans le monde

Samsung a lancé une nouvelle série FE pour 2023 composée d’un téléphone, de deux tablettes et de nouveaux écouteurs TWS. Le téléphone est bien sûr le Samsung Galaxy S23 FE, qui offre un écran et une batterie plus grands que le S23 tout en coûtant moins cher que le S23+.

Ensuite, il y a la Galaxy Tab S9 FE de 10,9 pouces et la plus grande Galaxy Tab S9 FE+ de 12,4 pouces. Comme le modèle précédent, ceux-ci utilisent des écrans LCD au lieu de panneaux AMOLED, mais la Tab S7 FE n’était disponible qu’en une seule taille (12,4 pouces) et son écran LCD était verrouillé à 60 Hz, alors que ceux-ci le faisaient à 90 Hz.

En ce qui concerne les écouteurs, les Galaxy Buds FE sont les moins chers du groupe, du moins selon le PDSF (mais de nos jours, vous pouvez obtenir des Buds2 pour moins cher). Les extrémités des ailes des premiers Galaxy Buds et Buds+ sont de retour, ce qui permet un ajustement beaucoup plus sûr dans les années de certaines personnes.











Samsung Galaxy S23 FE • Galaxy Tab S9 FE • Galaxy Buds FE

Les Buds FE ainsi que les deux ardoises Galaxy Tab S9 FE seront disponibles à partir du 10 octobre. Si vous êtes plutôt intéressé par le Galaxy S23 FE, vous allez attendre : le téléphone sera lancé le 26 octobre.

Voici les prix dans plusieurs pays du monde :

Samsung Galaxy S23 FE 8/128 Go 8/256 Go

NOUS 500 $

Canada 870 $ CA 950 $ CA

ROYAUME-UNI 600 £

Inde 60 000 ₹ 65 000 ₹





Samsung Galaxy Tab S9 FE Samsung Galaxy Tab S9 FE+

NOUS 450 $

Allemagne 530 € 800 €

ROYAUME-UNI 450 £

Canada 600 $ CA 800 $ CA

Inde 37 000 ₹ 47 000 ₹