Voici les principaux symptômes du COVID et du vaccin contre la grippe

Un nouveau vaccin contre la COVID-19 est disponible et la Food and Drug Administration (FDA) recommande à tous les enfants de 6 mois et plus de se le faire vacciner. Les experts en maladies infectieuses ont déclaré que nouveaux vaccinsqui ciblent la variante KP.2 à l’origine de la vague d’infections la plus récente, sont plus efficaces pour prévenir des conséquences graves comme l’hospitalisation et le décès.

Si cela fait une seconde que vous avez reçu une injection de rappel, laissez ceci vous rappeler rapidement qu’il est tout à fait normal – et courant – de se sentir mal pendant un jour ou deux après avoir été vacciné, et fLes symptômes semblables à ceux du LU sont un signe que le vaccin fait son effet.

« Ces symptômes peuvent refléter une réponse immunitaire plus robuste au vaccin, ce qui conduit à une protection plus durable et plus forte », a déclaré le Dr. Scott Robertsun spécialiste des maladies infectieuses de Yale Medicine, a déclaré au HuffPost.

Voici pourquoi vous pourriez ne pas vous sentir bien après avoir reçu le nouveau vaccin contre la COVID-19.

Selon la FDA, les nouveaux vaccins devraient déclencher Effets secondaires similaires à ceux des précédents vaccins contre la COVID-19 : maux de tête, fatigue, fièvres légères et douleurs musculaires.

Une douleur au point d’injection est fréquemment signalée, ainsi qu’une éruption cutanée rouge et prurigineuse, surnommée «Bras COVIDCertaines personnes peuvent également ressentir problèmes gastro-intestinauxcomme la diarrhée et les nausées, ainsi que des gonflements ganglions lymphatiques.

Le vaccin incite essentiellement le corps à réagir comme s’il avait une infection. Par conséquent, « les effets secondaires du vaccin ou du rappel peuvent ressembler à une version atténuée d’une infection à la COVID ou à la grippe lorsque le système immunitaire est stimulé, même s’il n’y a pas d’infection réelle », explique le Dr Anne Liuspécialiste des maladies infectieuses et des allergies/immunologie à Stanford Medicine, a déclaré au HuffPost.

Les effets secondaires varient d’une personne à l’autre, selon le Dr. Amesh Adaljachercheur principal au Centre de sécurité sanitaire Johns Hopkins et expert en maladies infectieuses. Et si vous avez récemment eu le COVID-19 ? Eh bien, vous pourriez avoir une réaction plus forte puisque votre système immunitaire a récemment été préparé à lutter contre le coronavirus, a déclaré Adalja.

Ne vous inquiétez pas, la plupart des effets secondaires sont un signe que le vaccin fonctionne.

Lorsque le système immunitaire est stimulé, comme c’est le cas lorsque vous êtes vacciné, il libère diverses molécules qui déclenchent des symptômes comme des douleurs musculaires, a déclaré Adalja.

Ces effets secondaires indiquent que le vaccin fait son travail. Un étude trouvé Selon cette étude, plus les effets secondaires post-vaccinaux sont nombreux, plus la réponse immunitaire est forte. L’étude a également révélé que les frissons, la fatigue et les maux de tête ressentis après l’administration de l’un des vaccins contre la COVID-19 étaient liés à des niveaux plus élevés d’anticorps neutralisants jusqu’à six mois plus tard.

Cela dit, de nombreuses personnes ne ressentent aucun symptôme après avoir été vaccinées, et c’est tout à fait normal.

« La plupart des gens ressentent des effets secondaires minimes suite à la vaccination contre la COVID, mais presque tous développent d’excellentes réponses mémorielles à la vaccination », a déclaré Liu.

Effets indésirables Les symptômes de la maladie cardiaque sont rares, mais peuvent survenir. Si vous ressentez une douleur thoracique, un essoufflement ou un rythme cardiaque irrégulier, vous devez consulter immédiatement un médecin. Ces symptômes peuvent être dus à de graves complications cardiovasculaires, comme une myocardite ou une péricardite.

« Ces effets secondaires sont très rares et, dans presque tous les cas, les avantages du vaccin l’emportent sur le risque de ces effets secondaires », a déclaré Roberts.

Oleg Breslavtsev via Getty Images Les effets secondaires des vaccins devraient disparaître en quelques jours.

Les effets secondaires seront-ils pires si vous recevez les vaccins contre la grippe et la COVID-19 en même temps ?

Si vous souhaitez recevoir vos vaccins contre la COVID-19 et la grippe en même temps, n’hésitez pas. Centres pour le contrôle et la prévention des maladies confirmé c’est sûr et efficace, mais ne vous inquiétez pas si vous vous sentez particulièrement mal après.

Selon le CDCvous êtes plus susceptible de ressentir ces effets secondaires courants (fatigue, maux de tête et douleurs musculaires) si vous recevez les deux injections ensemble. Heureusement, ces effets secondaires sont généralement bénins et devraient disparaître dans quelques jours.

« La plupart des gens tolèrent de recevoir le rappel COVID et le vaccin contre la grippe en même temps sans effets secondaires, voire seulement légers », a déclaré Liu.

Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour réduire les effets secondaires ?

La meilleure chose que tu puisses faire, selon le CDCc’est se reposer un peu. Données a suggéré que rester discret après l’injection renforce votre réponse immunitaire et aide votre corps restaurer et réparer elle-même.

Si votre bras est douloureux ou vous démange, appliquez une poche de glace et essayez de la déplacer de haut en bas tout au long de la journée. Vous devrez également boire beaucoup de liquide si vous avez une température élevée, car une fièvre peut vous déshydrater.

Pour les personnes qui ont de la fièvre ou des douleurs, Roberts suggère de prendre de l’ibuprofène et du paracétamol. Assurez-vous simplement de consulter un médecin au préalable pour savoir si vous pouvez prendre ces médicaments en toute sécurité. Si vous les utilisez, assurez-vous d’avaler les comprimés après l’injection. Certains médecins recommandent de ne pas les prendre avant la vaccination, car ils peuvent affaiblir la réponse immunitaire, a déclaré Roberts.

Sinon, n’oubliez pas que le temps joue en votre faveur. Ces effets secondaires sont généralement de courte durée et vous devriez vous rétablir au bout de quelques jours.