Voici les principales questions auxquelles la Cour suprême sera confrontée ce mandat

Dans les mois à venir, le tribunal entendra une affaire qui mettra à l’épreuve l’engagement de la majorité en faveur d’une interprétation solide et centrée sur l’histoire du deuxième amendement. Il en entendra deux autres qui pourraient remodeler radicalement les agences de régulation. Et il faudra peut-être bientôt revoir à la fois l’avortement et la diversité raciale dans l’éducation.

La liste complète des affaires que le tribunal examinera au cours du mandat qui commence lundi reste incertaine. Vendredi, les juges ajouté 12 nouveaux cas à leur rôle, y compris deux contestations du premier amendement contre les lois des États rouges qui réglementent la manière dont les sociétés de médias sociaux modèrent le contenu des utilisateurs.

La Haute Cour est également confrontée à des choix difficiles et à des divisions qui dépassent son rôle, alors que les controverses tournent autour des cadeaux non signalés à certains juges et que les désaccords ont éclaté dans l’opinion publique sur les réformes potentielles. Un récent sondage POLITICO a révélé qu’une grande majorité d’Américains sont favorables à ce que les juges soient soumis à un code d’éthique exécutoire.

Voici le regard de POLITICO sur les questions qui devraient dominer la Cour suprême au cours de la prochaine année.

Maîtriser une décision générale sur les armes à feu ?

L’affaire la plus médiatisée déjà inscrite au rôle de la Haute Cour déterminera peut-être si les personnes accusées de violence domestique ont le droit constitutionnel de porter une arme à feu.

L’affaire mettra à l’épreuve la volonté des juges d’adhérer pleinement à la logique de leur décision vieille d’un an annulant les réglementations de longue date de New York sur le contrôle des armes à feu. Lors de la décision 6-3 Association des fusils et pistolets de l’État de New York c.Bruenles juges nommés par le Parti républicain ont déclaré que la Constitution n’autorisait que le genre de limites à la possession d’armes à feu qui ont été reconnues au début de l’histoire américaine.

La décision, et son appel à fouiller dans l’histoire pour juger de la constitutionnalité d’une loi moderne, a déclenché un flot de contestations sur les mesures existantes de contrôle des armes à feu.

« Il y a essentiellement un chaos dans l’espace du Deuxième Amendement et un énorme volume de litiges », a déclaré Esther Sanchez-Gomez du Giffords Law Center, qui milite en faveur de lois sur la sécurité des armes à feu. « Ce nouveau test a créé un désastre. »

En mars, la Cour d’appel du 5e circuit a adopté la décision Bruen justification pour annuler une loi fédérale interdisant aux sujets de violence domestique d’interdire la possession d’armes à feu, les juges d’appel concluant que la loi n’est pas enracinée dans « la tradition historique de notre nation en matière de réglementation des armes à feu ».

L’administration Biden a demandé aux juges d’annuler cette décision, arguant qu’elle ouvre la porte à toutes sortes de personnes dangereuses pour obtenir des armes. De nombreux analystes s’attendent à ce que certains juges conservateurs, en particulier le juge en chef John Roberts et le juge Brett Kavanaugh, s’inquiètent de l’apparence d’une décision qui mettrait des armes entre les mains des agresseurs domestiques. Ces préoccupations pourraient inciter une majorité du tribunal à trouver un moyen de faire respecter la loi, même si la manière dont les juges concilieraient une telle décision avec Bruen n’est pas clair.

L’affaire, États-Unis c.Rahimisera débattu le 7 novembre.

Une autre fissure dans le pouvoir des agences

Depuis des décennies, le monde des affaires, les militants conservateurs et quelques juges conservateurs tentent d’éliminer une doctrine juridique qui, selon eux, donne trop de pouvoir aux agences gouvernementales – parfois appelées avec dérision « l’État administratif » – trop de pouvoir. La doctrine, connue sous le nom Chevron la déférence après une affaire de la Cour suprême de 1984 qui l’a formulé pour la première fois, donne aux agences une grande latitude pour interpréter les lois qu’elles appliquent – ​​même si les juges ne sont pas d’accord avec l’interprétation de la loi par une agence.

À mesure que le contingent conservateur au sein de la Cour s’est accru, la doctrine a été amenée à plusieurs reprises à la potence juridique – mais à chaque fois, la Cour n’est pas allée jusqu’à l’anéantir formellement. L’étau se resserre une fois de plus cette législature dans une affaire contestant une décision de fonctionnaires fédéraux de faire payer aux exploitants de bateaux de pêche des contrôleurs qui confirment le respect des limites de pêche. Les faits de l’affaire sont obscurs, mais la question juridique est de savoir si les juges doivent officiellement annuler Chevron.

Si cela se produit, les réglementations fédérales visant l’environnement, les médicaments sur ordonnance, la sécurité alimentaire, la sécurité automobile, les banques, les marchés financiers et bien d’autres pourraient être menacées. Une fin à Chevron Cela déclencherait un tsunami de contestations judiciaires à la recherche de juges susceptibles d’être en désaccord avec les interprétations de longue date des agences concernant leurs propres pouvoirs, annulant ainsi les politiques en vigueur depuis des décennies. Et le Congrès pourrait subir des pressions pour renforcer les pouvoirs réglementaires de certaines agences.

L’affaire, Loper Bright Enterprises c.Raimondo, n’a pas encore été programmé pour la plaidoirie. Le tribunal pourrait l’entendre dès décembre.

La lutte contre le financement du CFPB pourrait paralyser d’autres régulateurs

Mardi, deuxième jour du nouveau mandat, le tribunal entendra une contestation constitutionnelle contre le Bureau de protection financière des consommateurs. C’est la deuxième fois que la Cour suprême s’en prend au bureau, créé par la loi Dodd-Frank signée par l’ancien président Barack Obama en 2010 et largement méprisé par les conservateurs. Il y a trois ans, les juges ont rendu une décision à 5 voix contre 4, selon laquelle le directeur de l’agence n’avait pas le droit de rester en poste jusqu’à la fin du mandat de cinq ans fixé par la loi et pouvait être limogé à tout moment par le président sans motif.

Aujourd’hui, le flux de financement du CFPB est en cause devant la Haute Cour après que le 5ème Circuit a statué que le financement de l’agence à partir des frais facturés par la Réserve fédérale viole l’exigence de la Constitution selon laquelle le Congrès doit régulièrement affecter des fonds au fonctionnement des agences fédérales.

Si les juges confirment cette décision, de nombreuses agences comme la Fed, divers régulateurs bancaires, l’Agence fédérale de financement du logement et bien d’autres pourraient avoir besoin d’une législation d’urgence pour restructurer leurs finances.

« Il s’agit d’une affaire incroyablement importante », a déclaré Brianne Gorod du Constitutional Accountability Center. « Cela menacerait de nombreuses autres agences fédérales. »

Il existe peu de repères pour indiquer ce que les juges feront dans cette affaire, CFPB c. Association des services financiers communautaires. « Il n’y a pas vraiment de précédent sur cette question », a déclaré Adam White de l’American Enterprise Institute.

Action positive : de retour si tôt ?

La décision de la Cour suprême en juin annulant les programmes d’action positive à Harvard et à l’Université de Caroline du Nord semble sonner le glas de l’utilisation de la race dans les admissions à l’université. Mais la décision était vague quant à savoir si et quand les écoles peuvent utiliser d’autres facteurs souvent liés à la race – tels que le statut socio-économique et la géographie – pour tenter d’atteindre le type de diversité raciale qu’elles ont dit perdre sans les programmes jugés illégaux cette année. .

Aujourd’hui, quelques mois seulement après cette décision capitale, les juges sont invités à se saisir d’un différend concernant les changements apportés à la politique d’admission dans une école publique d’élite du nord de la Virginie, la Thomas Jefferson High School for Science and Technology. L’école a récemment minimisé les résultats des tests et accordé plus de poids à d’autres facteurs formellement neutres sur le plan racial dans le but d’augmenter le nombre de minorités sous-représentées comme les Noirs et les Latinos.

Les parents qui ont intenté une action en justice à propos des changements soutiennent que l’école utilise un tour de passe-passe pour parvenir au type d’équilibre racial que la Haute Cour a effectivement interdit et que les changements ont été motivés, en partie, par la perception que les étudiants d’origine asiatique évinçaient les autres.

On ne sait pas si les juges voudront revenir sur cette question si tôt, mais il semble inévitable qu’ils devront éventuellement faire face aux efforts déployés par de nombreuses écoles pour mettre en œuvre – ou esquiver – la décision du trimestre dernier.

Les combats sur les réseaux sociaux sont importants

Les juges ont annoncé vendredi qu’ils participeraient aux efforts des législatures des États rouges pour répondre à ce que de nombreux conservateurs considèrent comme une censure de leurs opinions sur des plateformes comme Facebook, YouTube et X (anciennement Twitter). Les défis lancés par les géants des médias sociaux aux lois étatiques en Texas et Floride tenter d’exiger un traitement égal de diverses opinions politiques a donné lieu à des décisions contradictoires de la part des cours d’appel fédérales.

Ces affaires, qui seront probablement débattues au début de l’année prochaine, opposent les préoccupations de nombreux Américains en matière de liberté d’expression à ce que les entreprises prétendent être leur droit du premier amendement à contrôler ce qui apparaît sur leurs sites Web et pourraient produire d’étranges compagnons de lit puisque certains à gauche sont également sceptiques quant au pouvoir des entreprises technologiques.

La Cour suprême a également a accepté d’entendre deux autres cas sur discours politique sur les réseaux sociaux plateformes, en explorant si les agents publics peuvent interdire ou empêcher les citoyens critiques de publier dans les sections de commentaires liées aux comptes des fonctionnaires. Ces affaires seront débattues le 31 octobre.

Trump et les conséquences du 6 janvier

Les quatre poursuites pénales en cours contre l’ancien président Donald Trump sont sans précédent et chacune d’entre elles pourrait donner lieu à des appels devant la Haute Cour, mais il y a une question sur laquelle les juges pourraient se saisir de ce mandat et qui éclipserait instantanément toutes les autres affaires inscrites au rôle : si Trump peut ou devrait être disqualifié de la course à la présidentielle en raison de son rôle dans le déclenchement de l’émeute au Capitole le 6 janvier 2021 et de ses efforts plus larges pour renverser les élections de 2020.

De nombreuses plaintes ont été déposées dans divers États pour tenter d’éliminer Trump du scrutin en vertu de la clause d’insurrection du 14e amendement. Juristes de diverses convictions exhortent la Cour suprême à se pencher sur la question dans les mois à venir plutôt que d’attendre à l’approche des élections. Cela donnerait lieu à une confrontation politique brûlante à la Haute Cour, sans précédent dans l’histoire moderne.

Les combats contre l’avortement devraient revenir

L’année dernière, la décision révolutionnaire 5-4 de la Cour suprême a annulé Roe c.Wade a mis fin à un chapitre de la bataille contre l’avortement, mais n’a pas mis le problème de côté. Les juges se sont déjà engagés dans un tel combat en avril en urgence, accédant à la demande de l’administration Biden de maintenir la mifépristone, une pilule abortive, sur le marché malgré une décision d’un juge fédéral du Texas révoquant de fait l’approbation du médicament.

Les avortements médicamenteux représentent désormais plus de la moitié de tous les avortements aux États-Unis, en partie à cause de la répression de l’accès aux avortements chirurgicaux dans de nombreux États. Les pilules constituent également un moyen d’échapper aux larges interdictions d’avortement mises en place par de nombreux États après la décision des juges de l’année dernière qui a mis fin au droit constitutionnel fédéral d’interrompre une grossesse.

L’affaire concernant des failles présumées dans le processus d’approbation de la mifépristone par la FDA a été renvoyée au 5e circuit pour suite à donner, mais il semble presque certain de revenir bientôt devant les juges.