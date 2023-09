Voici les principales histoires d’IA que vous avez manquées cette semaine

Alors que la « révolution de l’IA » progresse sérieusement, la Maison Blanche s’efforce d’amener les plus gros frappeurs de la Silicon Valley à signer une liste vague d’« engagements » éthiques liés à la nouvelle technologie. Ces engagements ont-ils quelque chose à voir avec le fait de ne pas remplacer les emplois des Américains ou de gâcher notre système éducatif ? Non, pas vraiment. Il s’agit plutôt d’un vague programme conçu pour « protéger les droits et la sécurité des Américains », quoi que cela signifie. Cette semaine, plusieurs autres entreprises ont promis leur fidélité à ces engagements non néfastes, y compris notamment l’entrepreneur de défense néfaste Palantir.