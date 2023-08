Voici les premières données scientifiques envoyées par Chandrayaan-3 depuis le pôle Sud de la Lune

L’agence spatiale indienne a obtenu les toutes premières données scientifiques de la région polaire sud inexplorée de la Lune, marquant un succès majeur de sa mission Chandrayaan-3.

La sonde thermique de l’atterrisseur Vikram a enregistré la façon dont la température varie à la surface, près de la surface et plus profondément sur la surface lunaire.

ChaSTE (Chandra’s Surface Thermophysical Experiment) mesure le profil de température de la couche arable lunaire autour du pôle, pour comprendre le comportement thermique de la surface de la lune, a déclaré l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO).

« Il dispose d’une sonde de température équipée d’un mécanisme de pénétration contrôlée capable d’atteindre une profondeur de 10 cm sous la surface. La sonde est équipée de 10 capteurs de température individuels », ajoute-t-on.

Mission Chandrayaan-3 :

La Lune n’a pas d’atmosphère et la température varie considérablement sur la surface lunaire. L’ISRO a présenté les variations sous forme de graphique.

« Le graphique présenté illustre les variations de température de la surface lunaire/près de la surface à différentes profondeurs, telles qu’enregistrées lors de la pénétration de la sonde. Il s’agit du premier profil de ce type pour le pôle sud lunaire. Des observations détaillées sont en cours », a déclaré l’ISRO.

Le scientifique de l’ISRO, BHM Darukesha, a déclaré que la température enregistrée était étonnamment supérieure à ce qui était attendu. « Nous pensions que la température pourrait se situer autour de 20 à 30 degrés centigrades à la surface, mais elle est de 70 degrés », a-t-il déclaré au PTI, en faisant référence au graphique.

Le ministre des Sciences, Jitendra Singh, a déclaré que la mission Chandrayaan-3 devrait renvoyer des informations sur l’atmosphère, le sol et les minéraux de la Lune, ce qui pourrait être la première du genre pour la communauté scientifique mondiale.

« La faible densité et l’isolation thermique élevée du régolithe (couche de roches de la Lune) renforcent son potentiel en tant qu’élément de base des futurs habitats, tandis que l’évaluation de la large gamme de variations de température est cruciale pour la capacité de survie », a ajouté le ministre.

ChaSTE, un instrument clé monté sur le Vikram Lander, est équipé de 10 capteurs thermiques de haute précision, qui creuseront dans la couche superficielle de la Lune pour étudier les variations de température. Il s’agit de la toute première expérience visant à étudier les propriétés thermophysiques des 10 premiers centimètres de la surface lunaire.

La surface de la Lune subit d’importantes variations de température pendant le jour et la nuit lunaires. Les températures minimales descendent en dessous de 100 degrés Celsius vers minuit lunaire tandis que les maximales dépassent 100 degrés vers midi.

La couche arable lunaire poreuse, d’environ 5 à 20 mètres d’épaisseur, devrait être un excellent isolant, grâce à quoi, et en l’absence d’air, une différence de température très significative est attendue entre la surface supérieure et l’intérieur du régolithe.

L’atterrisseur Vikram a atterri le 23 août, faisant de l’Inde le seul pays à atterrir dans la région lunaire du pôle Sud. Le point d’atterrissage a ensuite été nommé point Shiv Shakti.

Chandrayaan-3 a atteint deux de ses trois objectifs – un atterrissage en douceur et un rover itinérant sur la surface lunaire – et le troisième – des expériences scientifiques in situ – est en cours, a annoncé samedi l’ISRO.