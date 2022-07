Voici les plus grandes victoires technologiques dans le projet de loi révolutionnaire sur le climat

En annonçant le nouvel accord, Schumer a affirmé que la législation “met les États-Unis sur la voie d’environ 40 % de réduction des émissions d’ici 2030”. Et les experts conviennent que le projet de loi pourrait changer la donne en réduisant les émissions du pays dans les années à venir, contribuant ainsi à limiter le réchauffement et les phénomènes météorologiques extrêmes au cours des prochaines décennies.

Qu’y a-t-il dans la facture ?

En un mot, des milliards. Le projet de loi comprend des centaines de milliards de subventions, de prêts, d’approvisionnements fédéraux et de crédits d’impôt pour la recherche et le développement, le déploiement et la fabrication dans les énergies propres, les transports et d’autres secteurs comme l’agriculture.

“C’est le plan de sauvetage transformateur pour l’énergie propre et le climat que nous attendions”, Léa Stokesprofesseur de politique environnementale à l’Université de Californie à Berkeley, qui a conseillé les démocrates sur la législation climatique, a déclaré dans une interview.

L’une des principales catégories de dépenses dans le projet de loi concerne le déploiement de l’énergie propre : il y a environ 30 milliards de dollars de nouveaux crédits d’impôt pour la construction de projets éoliens, solaires et autres projets d’énergie propre, ainsi que des extensions pour les crédits existants. Il y a aussi 60 milliards de dollars d’incitations pour la fabrication nationale de tout, des batteries aux panneaux solaires en passant par les pompes à chaleur.

L’augmentation des subventions dans la facture pourrait éventuellement permettre à certaines usines de combustibles fossiles et industrielles d’ajouter des équipements qui empêchent la pollution climatique, augmentant ainsi le rôle potentiel de ce que l’on appelle la capture et le stockage du carbone.

Le projet de loi comprend 27 milliards de dollars pour la recherche et le développement dans le domaine des technologies propres, ainsi que 2 milliards de dollars spécifiquement pour la recherche dans les laboratoires nationaux.

D’autres secteurs verront également un soutien aux efforts climatiques. Quelque 20 milliards de dollars sont destinés à aider à réduire les émissions de l’agriculture, et il y a près de 5 milliards de dollars en subventions pour des projets de conservation et de restauration des forêts.

Ryan Fitzpatrick, directeur du programme climat et énergie chez Third Way, a déclaré qu’il s’agissait d’un projet de loi ambitieux et politiquement pragmatique conçu pour stimuler l’industrie américaine, fournir un soutien là où les secteurs d’emploi évoluent et construire l’infrastructure nécessaire pour passer à des systèmes énergétiques plus propres et modernes. .