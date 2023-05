Voici les plafonds de cotisation 2024 pour les comptes d’épargne santé

La limite de cotisation annuelle pour les comptes d’épargne santé, ou HSA, bénéficiera bientôt d’une augmentation considérable en raison de l’inflation, l’IRS annoncé cette semaine. Pour 2024, la limite annuelle des régimes HSA pour les particuliers passe de 3 850 $ à 4 150 $ en 2023, et le plafond des régimes familiaux passe de 7 750 $ à 8 300 $. La contribution de rattrapage pour les épargnants de 55 ans et plus reste à 1 000 $ chacun, ce qui porte la limite de dépôt totale pour les épargnants plus âgés à 10 300 $. Il s’agit d’une « augmentation significative » par rapport aux ajustements historiques de l’inflation HSA, selon Ashton Lawrence, planificateur financier certifié et directeur de Mariner Wealth Advisors à Greenville, en Caroline du Sud.

Avant 2022, l’augmentation annuelle moyenne du plafond de cotisation au HSA était d’environ 1,6 % par an, a déclaré Lawrence, et le saut de 2023 à 2024 pour les régimes individuels et familiaux sera d’environ 8 % et 7 %, respectivement. « C’est extrêmement avantageux pour les clients », a-t-il ajouté.

Les clients « oublient souvent » les avantages fiscaux du HSA

Vous devez avoir un régime d’assurance maladie à franchise élevée pour être admissible aux cotisations HSA. Les plans éligibles nécessitent une franchise d’au moins 1 600 $ pour une couverture individuelle ou de 3 200 $ pour un plan familial pour 2024, selon l’IRS. Mais ceux qui se qualifient peuvent ne pas bien comprendre le fonctionnement des comptes. « Les clients négligent souvent les avantages d’investissement et de planification fiscale d’un HSA », a déclaré Judy Brown, CFP et conseillère financière principale chez SC&H Group dans la région de Washington et Baltimore. Elle est également expert-comptable.