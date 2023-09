Voici les Pixel 8 et Pixel 8 Pro dans toutes les couleurs

Il reste peu de surprises à partager à Google lorsqu’il dévoilera complètement les Pixel 8 et Pixel 8 Pro dans quelques semaines, et vous savez quoi, c’est probablement bien. Il s’agit du calendrier standard des événements pour le lancement d’un produit Google. Nous allons donc tout prendre et passer ensuite aux tests.

Pour aujourd’hui, la dernière fuite montre toutes les couleurs des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, nous donnant cette chance de commencer à préparer nos portefeuilles au coup qu’ils sont sur le point de prendre en fonction des nuances que nous aimons le plus.

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront chacun disponibles en trois couleurs, même si elles ne correspondent pas d’un modèle à l’autre. En fait, une seule couleur sera représentée dans chaque ligne et c’est le noir ou ce qu’on appellera probablement l’obsidienne.

Nous avons déjà partagé les numéros de modèle et les couleurs, c’est donc merveilleux de voir enfin à quoi ces couleurs pourraient ressembler sur l’appareil et également d’obtenir un nom supplémentaire à référence, puisque nous avons compris que les noms de couleurs que nous avions n’étaient que cela, des références qui pourraient changer au détail.

Couleurs Google Pixel 8

Le plus petit Pixel 8 arrivera en Grey, Peony Rose et Black Obsidian, selon cette fuite. Nous les appelions auparavant Haze, Peony et Licorice. Je suppose qu’ils seront lancés sous les noms Haze, Rose et Obsidian, qui sont une combinaison des deux rapports. Nous savons que Google a officiellement appelé la couleur rosée Rose via la page de destination de la série Pixel 8 qu’ils ont publiée il y a quelques semaines.

Couleurs du Google Pixel 8 Pro

Pour le Pixel 8 Pro, les couleurs sont désormais signalées comme porcelaine, bleu ciel et obsidienne noire. Nous les appelions auparavant Porcelaine, Ciel et Réglisse. Je suppose qu’ils atterriront sous les noms de Porcelaine, Sky et Obsidian. Quels que soient les noms, vous comprenez qu’ils sont essentiellement d’un blanc cassé, d’un bleu plus clair et proche du noir.

Il n’y a pas grand-chose d’autre à tirer de cette fuite à part les cadres de caméra qui s’ajustent entre les couleurs et complètent chaque nuance. Nous avons également un autre aperçu de toute cette rondeur que la paume de ma main attend avec impatience. Oh, et il y a quelques photos supplémentaires des configurations de caméra (double sur le Pixel 8, triple sur le Pixel 8 Pro).

J’adore vraiment ces mises à jour des designs Pixel 8 – et vous ?

// mon prix intelligent