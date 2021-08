Voici les Pixel 6 et Pixel 6 Pro officiels

Google vient de montrer le Pixel 6 et Pixel 6 Pro à titre officiel en avant-première du lancement cet automne. Oui, ces noms sont officiels, tout comme les dessins. Oh, ils ont également confirmé qu’il fonctionnerait sur leur premier SoC sur mesure qu’ils appellent Tensor.

Parlons de ce que nous avons appris ce matin.

Tout d’abord, Google dit le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro « redéfiniront ce que signifie être un Pixel ». Ils présentent un tout nouveau design qui « combine la même esthétique magnifique sur les logiciels et le matériel avec Android 12 », avec un système de caméra amélioré qui arbore « des capteurs et des objectifs améliorés ». Étant donné que le nouveau système de caméra est trop grand pour tenir dans un carré, ils se sont déchaînés avec la longue forme de rectangle à l’arrière. C’est ce qu’on appelle une « barre de caméra ».

Google a même mentionné les finitions, qui incluent un «cadre en aluminium poli clair» sur le Pixel 6 Pro et une «finition en aluminium mat» sur le Pixel 6 ordinaire.

Quant à Tensor, la nouvelle puce fabriquée par Google, Google espère qu’elle « débloquera des expériences spécifiques pour [their] Utilisateurs de pixels », avec des modèles de photographie informatique personnalisés qui apportent de nouvelles fonctionnalités et améliorent les anciennes. Ce sera super sécurisé avec une nouvelle puce Titan M2, il y aura une meilleure (et toujours en amélioration) la reconnaissance vocale, et tous les trucs AI.

Vous voulez en savoir encore plus ? Google a déjà configuré une page Pixel 6 au Google Store.

Mise à jour… car merci pour l’absence d’embargo !