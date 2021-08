Voici les Pixel 6 et Pixel 6 Pro dans toutes les couleurs

Vous avez probablement déjà vu le premier aperçu de Google du Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui sera lancé plus tard cette année. Google est allé de l’avant et a révélé à l’avance quelques détails sur leurs nouveaux téléphones, probablement parce que les fuites ne cessent de se produire, mais aussi pour préparer tout le monde aux grands changements, comme cette nouvelle puce sur mesure qui l’exécutera.

En fournissant cette première révélation, Google a publié un page de destination sur le Google Store pour le Pixel 6 et bien qu’il ne nous donne pas de spécifications, de prix ou de date de sortie, il nous montre les nouveaux téléphones dans toutes les couleurs. Si vous vouliez savoir ce que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro auront à offrir en termes de design, c’est le post qu’il vous faut.

Pixel 6 Pro

Le Pixel 6 Pro, avec son «cadre en aluminium poli clair», sera disponible en trois couleurs, une dominée par des tons noir et gris foncé, une autre avec des couleurs or et crème, et une avec des tons blancs plus atténués. Tous sont assez jolis, en supposant que vous êtes d’accord avec la barre de caméra géante en haut de chacun.

Pixel 6

Pour le Pixel 6 et sa « finition en aluminium mat », nous verrons une option de couleur orange percutante, une avec des teintes vertes et une autre modèle noir et gris. C’est aussi tout à fait le changement rafraîchissant par rapport à tous les téléphones de même conception que nous avons vus de Samsung et OnePlus ces derniers mois.

Vous remarquerez également que j’ai ajouté des photos de chaque téléphone pour montrer que nous obtenons un trou de caméra centré en haut et des lunettes minces. Il y a un peu de brillance inquiétante sur le bord de l’écran avant de chaque téléphone, ce qui m’inquiète que Google ait ajouté des bords incurvés à ses nouveaux téléphones. Espérons qu’ils ne soient pas dramatiques.

Eh bien, vos pensées?