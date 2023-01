Voici les personnes que l’Iran a condamnées à mort dans sa répression des protestations

Ils sont médecin, rappeur, champion de karaté, barbier et acteur, fils, petits-fils et pères. Ils font partie des 13 personnes que l’Iran a condamnées à mort à la hâte dans sa campagne pour étouffer le soulèvement de plusieurs mois contre la République islamique. En décembre, deux hommes ont été pendus coup sur coup, le second à une grue de chantier avec un sac sur la tête. Onze autres restent menacées d’exécution, selon le groupe de défense des droits humains Amnesty International, bien que d’autres groupes citent des chiffres plus élevés, ce que le New York Times n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante. Les hommes ont été balayés par des accusations allant de l’incendie d’une poubelle au meurtre de membres de la milice Basij, qui font partie du Corps des gardiens de la révolution. La plupart des hommes ont été accusés de « moharebe », un terme général qui signifie faire la guerre à Dieu et qui est généralement passible de la peine de mort en Iran. Leurs procès ont été accélérés à huis clos par le système du tribunal révolutionnaire iranien, avec des avocats commis d’office par le gouvernement représentant les accusés. Les preuves présentées ont souvent été opaques, reposant parfois sur des aveux forcés ou des séquences vidéo granuleuses. Les groupes de défense des droits affirment que dans certains des cas des accusés, il existe des récits et des preuves de torture.

Au moins 15 autres personnes ont été inculpées d’infractions capitales et attendent leur condamnation, selon Amnesty. Tous les détails de la procédure judiciaire ou des crimes présumés n’ont pas pu être confirmés, mais le Times a interrogé certains des amis et des familles des accusés et a corroboré des informations sur des comptes de médias sociaux avec des militants et des rapports d’Amnesty et d’autres grands groupes de défense des droits humains. Voici les 10 personnes que le Times connaît et qui ont été condamnées à mort dans le cadre des manifestations, ainsi que des détails sur les deux hommes qui ont déjà été exécutés. Cet article sera mis à jour au fur et à mesure que les circonstances individuelles changent ou que de nouvelles informations sont trouvées. Condamné à mort Sahand Nourmohammad-Zadeh, 26 ans, championne de musculation. Image Sahand Nourmohammad-Zadeh. Crédit… via les droits de l’homme en Iran Sahand Nourmohammad-Zadeh a été arrêté le 23 septembre à Téhéran après avoir participé à des manifestations. Il a été accusé d’avoir brûlé une poubelle et des pneus et d’avoir détruit des rails d’autoroute. La preuve du tribunal reposait sur des séquences vidéo granuleuses qui, selon son avocat, ne le représentaient pas.