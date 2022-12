Voici les pays que les touristes chinois veulent le plus visiter

BEIJING – Maintenant que la Chine est sur le point de rouvrir ses frontières, les habitants se précipitent pour planifier des voyages à l’étranger pour le Nouvel An lunaire fin janvier, selon Trip.com Group.

Moins d’une demi-heure après l’annonce du changement de politique de la Chine, les recherches de voyages à l’étranger ont atteint un sommet en trois ans, a indiqué la société de réservation de voyages.

Le Japon, la Thaïlande, la Corée du Sud, les États-Unis, Singapour, la Malaisie, l’Australie et le Royaume-Uni figurent sur la liste des 10 principales destinations en dehors du continent avec le volume de recherche à la croissance la plus rapide, a indiqué la société. Macao et Hong Kong figuraient également sur la liste, qui ne comprenait aucun pays du continent européen.

La Commission nationale chinoise de la santé a annoncé lundi soir qu’à partir du 8 janvier, les voyageurs entrants n’auraient plus besoin de se mettre en quarantaine à leur arrivée sur le continent, mettant fin à une politique de près de trois ans.

Les autorités ont également déclaré qu’elles autoriseraient les citoyens chinois à reprendre leurs voyages, sans fournir de détails sur le calendrier ou le processus.

Pendant la pandémie, Pékin a empêché les citoyens chinois d’obtenir des passeports ou de quitter le pays à moins qu’ils n’aient une raison claire, généralement pour les affaires.

Le Nouvel An lunaire, également connu sous le nom de Fête du Printemps, est l’un des plus grands jours fériés en Chine. En 2023, les vacances se déroulent du 21 au 27 janvier.