Voici les pays les plus appréciés au Canada, selon un nouveau sondage

Le Royaume-Uni et le Japon occupent les premières places en tant que pays les plus appréciés des Canadiens, selon un nouveau sondage mené par Research Co.

Le sondage a révélé que 74 % des Canadiens ont une opinion favorable de ces deux pays du G7. Il y a également eu une augmentation de quatre points des opinions favorables à l’égard du Japon depuis janvier, mais le pourcentage de Canadiens ayant une opinion favorable du Royaume-Uni demeure inchangé.

Selon le sondage, les Canadiens âgés de 55 ans et plus ont les opinions les plus favorables sur le Royaume-Uni, 90 % exprimant une attitude positive envers le pays. Cependant, à mesure que les groupes d’âge deviennent plus jeunes, le pourcentage d’opinions favorables sur le Royaume-Uni diminue. Plus précisément, 71 % des Canadiens âgés de 18 à 34 ans et de 35 à 54 ans ont une opinion favorable du Royaume-Uni, ce qui indique un niveau d’admiration légèrement inférieur à celui de la population plus âgée.

Sur le plan régional, les habitants de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et du Manitoba ont l’opinion la plus positive du Royaume-Uni, 82 d’entre eux ayant une opinion favorable du pays. La proportion est plus faible au Canada atlantique (77 %), en Ontario (71 %) et au Québec (70 %).

En comparaison, le Canada atlantique affiche une proportion légèrement inférieure d’opinions positives, 77 % des répondants ayant une opinion favorable du Royaume-Uni. L’Ontario suit de près avec 71 %, tandis que le Québec affiche le plus faible pourcentage d’opinions positives à 70 %.

Les opinions des Canadiens à l’égard du Japon varient également considérablement d’un groupe d’âge à l’autre. Parmi les Canadiens âgés de 18 à 34 ans, plus de trois personnes sur quatre (76 %) ont une opinion favorable du pays. La perception positive du Japon demeure assez similaire chez les Canadiens âgés de 55 ans et plus, avec 75 %, mais le pourcentage d’opinions favorables est légèrement inférieur chez les 35 à 54 ans, 69 % des répondants ayant une opinion positive du Japon. Japon.

En ce qui concerne le reste de l’Europe, l’Italie arrive en tête avec 73 % (en hausse de deux points) exprimant des opinions favorables, suivie de l’Allemagne (72 %, en hausse de trois points) et de la France (68 %, en baisse de deux points) .

Un peu plus de la moitié des Canadiens (54 %) ont une opinion favorable des États-Unis (59 % d’hommes et 50 % de femmes), tandis que le pourcentage est plus élevé pour la Corée du Sud à 58 % avec une augmentation d’un point depuis janvier.

Cependant, les notes sont plus faibles pour les autres pays. Pour le Mexique, 47 % des Canadiens ont une opinion favorable, ce qui indique une diminution de deux points de pourcentage depuis le sondage précédent. De même, les opinions favorables sur l’Inde ont également diminué de deux points de pourcentage depuis janvier pour atteindre 39 %. Pour le Venezuela, seulement 28 % des Canadiens ont déclaré avoir une opinion positive, ce qui représente une baisse de deux points de pourcentage.

Les cotes de popularité de l’Arabie saoudite et de la Chine demeurent relativement faibles chez les Canadiens. Seulement 22 % des Canadiens ont une opinion positive de l’Arabie saoudite, ce qui indique une légère baisse d’un point de pourcentage depuis le dernier sondage. De même, la cote de popularité de la Chine se situe à un modeste 20 %, avec une augmentation marginale de deux points de pourcentage.

Fait intéressant, trois pays se retrouvent constamment au bas de l’échelle en termes de favorabilité, comme c’était le cas en janvier. L’Iran et la Russie partagent une note de faveur de 13 %, la note de l’Iran restant inchangée, tandis que la note de la Russie a augmenté de deux points de pourcentage. Pendant ce temps, la Corée du Nord demeure le pays le moins favorisé, avec seulement 11 % des Canadiens ayant une opinion positive, ce qui maintient le même niveau que l’enquête précédente.

« En décembre 2019, plus d’un Canadien sur quatre (26 %) avait une opinion positive de la Fédération de Russie », a déclaré le président de Research Co., Mario Canseco, dans un communiqué de presse. « La note de favorabilité est inférieure de 13 points en 2023. »



Méthodologie:



Les résultats sont basés sur une étude en ligne menée du 20 au 22 juillet 2023 auprès de 1 000 adultes au Canada. Les données ont été statistiquement pondérées selon les chiffres du recensement canadien pour l’âge, le sexe et la région. La marge d’erreur, qui mesure la variabilité de l’échantillon, est de +/- 3,1 points de pourcentage, dix-neuf fois sur vingt.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.